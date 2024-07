O POVO News: Eleições na Venezuela: Maduro ataca urnas do Brasil e gera impasse com Lula

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 24. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição repercute falas do presidente venezuelano Nicolás Maduro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a respeito das eleições presidenciais na Venezuela neste ano.

Assista ao vivo:

Sem provas, Maduro criticou os sistemas eleitorais do Brasil, dos Estados Unidos e da Colômbia. Ele afirmou que no Brasil não há auditoria das atas eleitorais. Comentário foi feito em meio a troca de farpas entre ele e o presidente brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro tema da edição é a relação do PDT de Ciro Gomes e do PL de Jair Bolsonaro nas eleições municipais do Ceará. O dirigente estadual bolsonarista, Carmelo Neto, explicou ao O POVO que não há alinhamento entre as legendas, mas que, "em algumas cidades", existe "uma união anti-PT, uma frente anti-PT que nasce, se forma no Estado do Ceará contra a ditadura do Camilo Santana".