Ciro Gomes x Camilo: uma "ditadura no Ceará"? Casos de família nas eleições: Jogo Político #297

Alianças com o PDT, contudo, não sofrem restrição, como é o caso em Juazeiro do Norte

Ciro Gomes (PDT) disse que há uma ditadura em construção no Ceará, em referência a Camilo Santana (PT). Será verdade? Este é um dos temas do Jogo Político de hoje, episódio #297. Os debatedores falam também sobre o PP, em que deputado brigado com a irmã intervém em diretório para destituir o pai, Zezinho Albuquerque. E Lula tem visita marcada para o Ceará, mas o PDT quer deixá-lo de fora da convenção de Evandro Leitão (PT).

Assista:

Até o fim das eleições, o Jogo Político irá ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 14 horas, com participação de jornalistas da equipe de Política do O POVO na análise do cenário eleitoral no Ceará e pelo Brasil.