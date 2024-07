São Gonçalo do Amarante: Candidato denuncia tentativa de homicídio e montagem com IA é distribuída

Após a divulgação do ocorrido, circulou nas redes sociais uma montagem de telejornal noticiando o caso. O vídeo, no entanto, trata-se de uma edição feita com uso de inteligência artificial (IA) em que foram alteradas as palavras da apresentadora e do repórter.

Além disso, inquérito foi instaurado pela Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante, “que conta com o suporte do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM)” da Polícia Civil.

"Entraram na minha casa, não me levaram um palito de fósforo, apenas falaram: 'Ele está aí' e quebraram a porta do meu quarto, mas, graças a Deus, eu consegui desarmar um deles e, em seguida eles, foram embora", contou o postulante.

O que diz a montagem?

Depois da divulgação do episódio, a montagem de uma reportagem televisiva sobre o caso foi divulgada nas redes sociais. O trecho simula matéria veiculada pelo CETV 1ª edição, programa da TV Verdes Mares. Contudo, a voz da apresentadora, que não comanda mais o telejornal, foi alterada, bem como a do jornalista que supostamente reporta o caso. A reportagem original se trata de fiscalização em escolas públicas do Ceará, veiculada em 2023.

“Sabemos que o vereador Ednaldo passou a compor um núcleo duro da oposição na Câmara Municipal e fazer duras críticas ao atual prefeito Marcelo Teles. Seria, então, mais um caso de tentativa de homicídio por motivos políticos. O povo de São Gonçalo viverá mais quantos anos com medo de discordar da atual gestão?”, consta em trecho da montagem.

Lados na disputa

Martins é aliado do pré-candidato a prefeito de São Gonçalo do Amarante, deputado estadual Cláudio Pinho (PDT). Eles fazem oposição ao atual prefeito Marcelo Teles, conhecido como Professor Marcelão (PT). Antes de circular a montagem, o parlamentar chegou a se manifestar sobre o suposto crime, lamentando o ocorrido. Pinho também disse que conversou com o secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá.

“O que nós esperamos é uma apuração urgente e rápida para elucidar esse crime, ou tentativa de assalto ou de latrocínio. Eu não quero aqui pensar em perseguição política. Coincidências existem. Vários vereadores de oposição foram assassinados durante este ano, e eu sou pré-candidato a prefeito”, afirma Pinho, prestando solidariedade ao aliado.



O POVO tentou contato com Ednaldo Martins na terça-feira, 23, e também nesta quarta-feira, 24, via ligação telefônica e WhatsApp. Contudo, não houve resposta até a publicação desta matéria. Haverá atualização quando houver retorno.

O que diz a nota da SSPDS? Veja na íntegra

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a uma ocorrência de violação de domicílio e tentativa de homicídio, registrada nesta terça-feira (23), no município de São Gonçalo do Amarante - Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do Ceará. Na ocasião, os suspeitos entraram em um imóvel no bairro Centro, mas fugiram em seguida. Durante a ocorrência, uma arma de fogo foi apreendida. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia Municipal de São Gonçalo do Amarante, unidade da PCCE, que conta com o suporte do Departamento de Polícia Judiciária da Região Metropolitana (DPJM) da PCCE.