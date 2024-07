São Gonçalo do Amarante promove São João de Todos nesta terça-feira; veja atrações

Simone Mendes, Mari Fernandes e Henry Freitas são atrações do São João de Todos, em São Gonçalo do Amarante, a 61,55 km de Fortaleza. O evento ocorre a partir desta terça-feira, 9, e vai até quinta-feira, 11. A festa é promovida pela Prefeitura Municipal, e a expectativa é reunir cerca de 30 mil pessoas em cada dia de festejo.

A festa junina é uma das mais tradicionais na região e, na última edição, chegou a atingir um público de 40 mil pessoas, segundo informações da Polícia Militar repassadas para a Prefeitura.

Para esta edição, Cleilson Mendes, secretário de Cultura do município, diz ter “conhecimento de caravanas do Vale do Curu que estão se organizando para participar do nosso São João”.