Icó: Chapa de candidatos à Prefeitura são multados por aglomerações na pandemia em 2020

Candidatos nas eleições de 2020, Jaime Júnior (hoje no Republicanos) e Luiz Wellington Brasil (sem partido) foram multados pela Justiça em R$ 200 mil por promoverem aglomerações durante a pandemia de Covid-19. Há quatro anos, eles formavam chapa na eleição de prefeito e vice em Icó, distante 359 quilômetros de Fortaleza.

A decisão é tomada após pedido da Ministério Público Eleitoral (MPE) e se estende à coligação "De volta ao progresso", formada por PSD, PSDB e PSB. Ambos eram filiados ao PSD na época. As aglomerações foram reconhecidas em duas ocasiões pela Promotoria da 15ª Zona Eleitoral.

Os então postulantes ao Paço Municipal teriam promovido, em 28 de outubro de 2020, evento em posto de combustível. Encontro que, de acordo com o MPE, foi compartilhado nas redes sociais do candidato Jaime, que já eleito prefeito de Icó, no pleito de 2012.