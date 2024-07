Acaraú: pré-candidato a prefeito é multado em R$ 15 mil por propaganda antecipada

Pré-candidato a prefeito de Acaraú , Márcio Roney Mota Lima foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 15 mil. A Justiça entendeu que ele praticou propaganda eleitoral antecipada ao promover e divulgar edições do evento "Caravana da Saúde" no município distante 237,9 quilômetros de Fortaleza.

Para Justiça eleitoral, a mobilização de grande porte pode dar aos concorrentes com mais recursos a possibilidade de vantagem no processo eleitoral. Apesar da determinação, o pré-candidato ainda pode recorrer.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a propaganda eleitoral é aquela que busca captar votos do eleitorado. Entre outros critérios, a legislação prevê que esse tipo de propaganda pode ser veiculada somente a partir de 16 de agosto do ano do pleito.

