Justiça anula eleição da mesa diretora de Icó; presidente está no 4º mandato consecutivo

Está anulada a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Icó, distante 361,3 km de Fortaleza. O Poder Judiciário constatou irregularidades nas reeleições do presidente Fernando Nunes (PDT) e do vice-presidente Iatagã (PDT), que exerciam o comando do legislativo pelo quarto mandato consecutivo. Um novo pleito deve ser realizado em até 60 dias. Cabe recurso da decisão.

A ação partiu de ação civil pública (ACP) do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e julgada pela 1ª Vara Cível da Comarca de Icó. Na decisão, o juiz cita decisão do Supremo Tribunal Federal, além da Lei Orgânica do Município, que determinam o limite de uma reeleição, após o exercício de um mandato de dois anos na presidência da Câmara.

No caso de Fernando Nunes e Iatagã, os cargos eram exercidos desde 2017 ininterruptamente, totalizando três reeleições após o mandato inicial. O exercício atual do cargo terminaria em dezembro deste ano, se não fosse interrompido.