"Nunca vi uma cidade tão sofrida quanto Fortaleza, só tem lixo", diz Guimarães

“A campanha aqui interessa ao país. A disputa aqui será nacionalizada, entre duas forças que disputam nacionalmente. E disputar no ponto de vista das ideias, o que cada um tem pra Fortaleza. O bolsonarismo e o lulismo, é isso que vai acontecer em Fortaleza”, comentou.

Na conversa, Guimarães comentava sobre a campanha eleitoral deste ano , elencando a disputa como “nacionalizada”, com grande influência de figuras como o presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“É claro que os candidatos precisam expressar um conjunto de ideias para a cidade. Por que eu nunca vi uma cidade tão sofrida quanto essa. Se você andar... esses dias eu fui até a Barra do Ceará: nossa senhora, eu só vi lixo. Fui da Praia do Futuro à Cidade 2000, são monturos e monturos de lixo. Eu nunca vi uma cidade tão suja, triste como a nossa”, disse o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados.

Para o deputado, no entanto, será também preciso “apresentar um conjunto de ideias” para a cidade, tendo em vista o que ele mesmo “viu, andando” pela capital cearense.

Situação do lixo e críticas à taxa de manejos sólidos

O tópico de manejo de resíduos sólidos é alvo de críticas de pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, que já se pronunciaram sobre a cobrança da chamada “Taxa do lixo”, pela gestão do atual prefeito, José Sarto (PDT).

O prefeito elenca a cobrança como uma “obrigação legal” de todas as capitais. Em declaração em maio, ele afirmou que a situação atual deveria “melhorar e muito” com o fim do período chuvoso, por meio da implementação de um novo programa.

O pré-candidato de Guimarães, Evandro Leitão, assim como os demais, já prometeu acabar com a taxa, citando a ação como uma das primeiras medidas a serem tomadas, caso seja eleito. “Vai ser uma das primeiras ações”, prometeu.

Questionado sobre as alegações de suspensão da cobrança pelos outros pré-candidatos, Sarto não comentou diretamente, dizendo apenas que, de todas as capitais: “só São Paulo não tem, pois conta com um orçamento enorme. Goiânia e mais uma também não tem.”