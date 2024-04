Veja os 10 municípios cearenses que reduzirão o número de vereadores em 2025

Mudança já será válida para as eleições deste ano, influenciando a partir do mandato de 2025-2028 Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Dez municípios cearenses diminuirão o número de vereadores em suas casas legislativas a partir do mandato de 2025-2028. A mudança ocorre devido ao Censo demográfico de 2022, que constatou uma população bem menor do que a estimada nestes locais. Assim, eles mudaram de faixas, que indicam o número correspondente de parlamentares a integrarem à Câmara. Confira essas pré-determinações no fim da matéria. Dos dez municípios cearenses, três (Barroquinha, Catarina e Saboeiro) tiveram suas ações ajuizadas primeiro pela Justiça. Neste mês de abril, também por ação do Ministério Público do Ceará, foi reduzido o número de parlamentares de Acarape, Aracati e Maranguape. Por fim, o MP segue atuando para a regularização em Acopiara, Auiaba, Alto Santo e Graça. A maior parte consiste em pequenos municípios, com menos de 15 mil habitantes. Nestes casos, o número correto deve ser de nove parlamentares. Já Acopiara contava com 15 vereadores, quando deveriam ser 11; Aracati com 16, quando o número correto era 15; e, o maior município, Maranguape, de 19 vereadores deverá contar com 17.