Eleições 2024: MBL sinaliza apoio a Wagner na disputa em Fortaleza

Em evento promovido pelo Movimento Brasil Livre (MBL), na tarde do último sábado, 15, o porta-voz do grupo político no Ceará e pré-candidato a vereador de Fortaleza, Pedro Arthur (União Brasil), mencionou que o grupo não tem candidatura própria para disputar a Prefeitura Municipal de Fortaleza, mas que está “agindo com reciprocidade” com o ex-secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União Brasil).

“O MBL não tem uma candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza, a gente age com reciprocidade com quem entra no nosso projeto, e alguém que vem aceitando as nossas propostas e vem nos auxiliando é o Capitão Wagner. Eu acho que é muito difícil se abster num cenário tão conturbado que vai ser essas eleições”, pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da declaração, Arthur reforçou que o “MBL não tem rabo preso com ninguém”, sinalizando a possibilidade do movimento político apoiar outro nome posteriormente.