Chuvas no RS: Pré-candidatos em Fortaleza manifestam solidariedade

Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, e Capitão Wagner, ex-deputado federal e presidente estadual do União Brasil, usaram as redes sociais para enviar mensagens ao povo gaúcho. Já o senador Eduardo Girão, compartilhou críticas ao governador Eduardo Leite

Três pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), Eduardo Girão (Novo) e Evandro Leitão (PT), manifestaram solidariedade a população das áreas atingidas e afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul .

Já Evandro, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), manifestou-se em nome da Casa com solidariedade ao povo gaúcho. O deputado estadual destacou o trabalho das equipes de salvamento e ações do Governo Federal, com o presidente Lula , e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) .

"Acompanho a tragédia no Rio Grande do Sul com uma dor imensa no peito. Que Deus esteja com os nossos irmãos gaúchos e que nós possamos nos unir para reconstruir o Estado. A solidariedade de empresários, igrejas, bombeiros, policiais e voluntários estão fazendo toda a diferença", escreveu na rede social X, ex-Twitter.

"Em nome da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, manifesto solidariedade ao povo gaúcho, que sofre com temporais e enchentes que se agravaram nos últimos dias. O cenário catastrófico é contrastado pelo trabalho heróico das equipes de salvamento, que contam com reforços do Governo Federal, com o presidente Lula, e de várias partes do País, inclusive do Ceará, em iniciativa louvável do governador Elmano de Freitas", publicou Evandro também no domingo.

E completou: "Esperamos que os impactos desse evento climático sejam diminuídos e que o Rio Grande do Sul se reconstrua.



Já o senador Eduardo Girão, compartilhou mensagens de críticas. Uma delas foi uma postagem do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) alegando que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) usa os acontecimentos para se promover.

"Se eu fosse o Governador do RS , em vez de ficar fazendo pose no telefone, com o colete da Defesa Civil, já teria transferido o governo para Bento Gonçalves ou Santa Maria e estaria junto com o comando da defesa civil, dos bombeiros, junto com o Comando militar do Sul planejando e executando ações de emergência para socorrer os municípios mais atingidos pela intempérie", diz a publicação compartilhada por Girão.



O senador cearense também repostou no X um texto criticando a "crise moral" do brasileiro, citando o show no Rio de Janeiro da cantora Madonna, definido como "um espetáculo horrendo ao estilo Sodoma e Gomorra", e com a apresentação, deixando o Rio Grande do Sul em segundo plano.