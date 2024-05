Países vizinhos oferecem ajuda ao Brasil após tragédia no Rio Grande do Sul

Diante da tragédia que afeta o Rio Grande do Sul, países vizinhos ofereceram ajuda ao Brasil. Entre eles, Argentina, Uruguai e Venezuela informaram entre essa sexta-feira, 3, e este sábado, 4, estar à disposição do governo brasileiro. O estado gaúcho sofre com temporais e enchentes desde a última segunda-feira, 29, onde já somam quase 60 mortes.

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai informou, neste sábado, 4, que o governo local vai enviar ao Brasil um helicóptero para ajudar no resgate das pessoas.

“O governo uruguaio, através do Ministério da Defesa Nacional, enviará um helicóptero da Força Aérea Uruguaia e sua tripulação ao Brasil para colaborar com as tarefas de resgate no Rio Grande do Sul”, informou a chancelaria do país.