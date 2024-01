Cotado para ser pré-candidato, Técio Nunes é eleito presidente do Psol de Fortaleza

Com o resultado, Técio foi nomeado presidente municipal do Psol Fortaleza. Na primeira reunião da nova executiva municipal, ainda sem data para ser realizada, será escolhida a composição da executiva e nomeado o pré-candidato do partido para concorrer às eleições municipais de Fortaleza em 2024.

Técio Nunes foi eleito neste sábado, 27, como presidente da executiva do Psol de Fortaleza . Foi a primeira vez que uma convenção municipal foi realizada para definir o comando na Capital. Após a votação, a chapa 01 - Psol popular venceu com 35 votos, enquanto que a chapa 02 obteve 18 votos.

No entanto, a maioria do Psol, atualmente, é composta pelo grupo da secretária de Juventude do Ceará, Adelita Monteiro. O grupo também fala em candidatura própria e cogita lançar justamente a candidatura de Técio Nunes, presidente da federação Psol/Rede no Ceará. Ao O POVO, ele frisou que ainda não é pré-candidato, mas que a missão "seria honrosa".

Em 2022, o Psol chegou a encaminhar a candidatura de Adelita a governadora, mas acabou de última hora decidindo apoiar o hoje governador Elmano de Freitas (PT). Adelita concorreu a deputada federal. Foi a segunda mais votada do partido, atrás do vereador Gabriel Aguiar, mas a sigla não elegeu nenhum parlamentar para a Câmara.