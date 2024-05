Paes tem 46,1% das intenções de voto, Ramagem, 13,6% no Rio, aponta Paraná Pesquisas

Em terceiro lugar, está o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ), com 7,4%. Outros candidatos, somados, ficam com 15,9%. Outros 10% dos eleitores entrevistados não votariam em nenhum candidato ou votariam em branco ou nulo, e 7% não souberam ou não responderam.

Com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), aparece com 13,6% das intenções de voto do eleitor carioca. A pesquisa foi estimulada, ou seja, apresentou os nomes dos candidatos para os eleitores responderem em quem votariam caso o pleito fosse hoje.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 29 de abril de 2024, com 800 eleitores da cidade do Rio. Com um grau de confiança de 95% e margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos porcentuais, a pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RJ-06897/2024.

Três dias antes do início da pesquisa, Ramagem esteve ao lado de Bolsonaro no ato realizado na Praia de Copacabana. O deputado também contou com o apoio do ex-presidente em março, no lançamento da pré-candidatura à prefeitura do Rio na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na zona oeste da cidade. Em inserção partidária na TV, exibida neste mês de abril, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece conversando com Ramagem, investigado por supostas espionagens ilegais praticadas durante o período em que esteve à frente da Abin, sobre a segurança pública carioca.

O levantamento também apresentou um segundo cenário estimulado para os entrevistados. Nele, Paes tem 46,8%; Ramagem, 15,6%; e Motta, 8,1%, porcentuais que os mantêm nos três primeiros lugares, além de Cyro Garcia (PSTU), com 5,1%, a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB), com 3,4%, e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), com 2,8%. Brancos e nulos são 10,3%, e não souberam e não responderam, 8%.