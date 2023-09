Saiba como votar para conselheiro tutelar neste domingo, 1º de outubro (1/10)

As eleições para o Conselho têm baixo comparecimento dos eleitores porque a participação deles é facultativa, diferentemente das eleições municipais, estaduais e federais.

De acordo com a pasta, no próximo domingo, 1°, serão escolhidos 30,5 mil conselheiros entre os candidatos para os postos.

Realizada a cada quatro anos, a escolha dos representantes do Conselho Tutelar municipal ocorre simultaneamente em todas as cidades brasileiras. Este ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, juntamente à Justiça Eleitoral, autorizou, pela primeira vez, a utilização de urnas eletrônicas em todo o território nacional.

Documento original com foto (físico ou eletrônico)



CPF



Comprovante de residência

Jovens entre 16 e 17 anos podem votar apresentando os documentos acima, com o comprovante de residência associado ao nome dos pais ou responsáveis legais.

Diferentemente das eleições gerais, o local de votação para conselheiro tutelar é definido em zonas agrupadas. Isso ocorre porque a demanda desse tipo de pleito é menor se comparada às eleições gerais.

Os locais de votação podem ser consultados junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município. Os eleitores também podem procurar diretamente a prefeitura da sua cidade para obter essas informações.

Como é formado o Conselho Tutelar

Cada Conselho Tutelar é composto por cinco membros escolhidos pela sociedade local, que atuam de forma colegiada, conforme as determinações estabelecidas pelo artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

As eleições para o Conselho têm baixo comparecimento dos eleitores porque a participação deles é facultativa, diferentemente das eleições municipais, estaduais e federais.

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNCA), vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, expediu um ofício recomendando que todos os municípios devem disponibilizar o transporte gratuito no dia da eleição dos conselheiros tutelares.