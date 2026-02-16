Roberto Filho se afasta de Iguatu; vice assume interinamente

Resumo O prefeito Roberto Filho (PSDB) anunciou que se afastará do cargo por alguns dias

O vice-prefeito Francisco das Frutas assumirá a gestão municipal interinamente

A licença é por motivos pessoais, para o prefeito realizar uma viagem com os filhos

O anúncio ocorre após a Justiça Eleitoral manter o mandato da chapa no fim de 2025

O prefeito interino garantiu que dará continuidade aos trabalhos atuais da Prefeitura. O prefeito do município cearense de Iguatu, a 325,56 quilômetros de Fortaleza, Roberto Filho (PSDB), anunciou nesta segunda-feira, 16, que entrará em licença do cargo pelos próximos dias.

Durante o afastamento do chefe do Executivo municipal, o vice-prefeito Francisco das Frutas (PSDB) assumirá interinamente a gestão de Iguatu. A licença ocorre por motivos pessoais e está relacionada a uma pausa na agenda para compromissos familiares. Em anúncio, Roberto Filho afirmou que irá levar os filhos “para passear” e não informou por quantos dias ficará afastado dos trabalhos.

“A Prefeitura de Iguatu vai mudar de comando, mas quem vai assumir essa Prefeitura é uma pessoa que veio junto com a gente, veio do povo e também foi eleita pelo povo”, comunicou o gestor, em referência a Francisco das Frutas. “Vou tirar uns dias, levar meus meninos para passear, e meu amigo Francisco, um cara competente, de confiança, alegre e trabalhador, vai assumir a Prefeitura nesses dias”, explicou. A equipe do O POVO tentou contato com a assessoria e com o número pessoal do gestor para obter mais detalhes, mas não obteve retorno até o momento. O material será atualizado em caso de novas informações. Licença ocorre após turbulências na gestão Em tom descontraído, Roberto Filho ironizou as “fake news” e os “processos” que pediram a cassação de seu mandato e do vice na Justiça Eleitoral, analisados no fim de 2025.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) considerou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral (Aije) que pedia a cassação de ambos gestores, após empate nos votos da corte. “Povo do meu Iguatu, temos agora um comunicado importante para fazer para vocês. Depois de muitas fake news, de processos, eles venceram. A Prefeitura de Iguatu vai mudar de comando”, anunciou o prefeito, antes de esclarecer que o afastamento ocorre por decisão própria. Ação julgada poderia resultar, além da cassação do diploma da chapa, na perda dos mandatos e na realização de novas eleições no local, sob acusação de abuso de poder político e captação ilícita de sufrágio (compra de votos).