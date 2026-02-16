Flávio Bolsonaro diz que ação contra 'crimes do PT na Sapucaí' será protocolada no TSE
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou que vai protocolar uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra "crimes do PT na Sapucaí". A declaração vem após a homenagem feita pela escola Acadêmicos de Niterói ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em desfile na noite do domingo, 15, no Rio de Janeiro.
"Nossa ação contra os crimes do PT na Sapucaí, com dinheiro público, será protocolada rapidamente no TSE! Além dos ataques pessoais a Bolsonaro, eles atacaram o maior projeto de Deus na Terra: a FAMÍLIA!", escreveu Flávio, em publicação na rede social X.
Na noite do domingo, o senador já havia dito que "Lula esfola o povo com aumento de impostos e usa esse mesmo dinheiro arrecadado para fazer campanha antecipada para ele mesmo".
Na mesma linha, a oposição já vinha se manifestando no domingo. Também em publicação no X, o Partido Novo afirmou que vai à Justiça Eleitoral buscar a inelegibilidade de Lula por conta do que a agremiação classifica como propaganda com a homenagem durante o desfile na Sapucaí. "Abuso de poder político e econômico", diz.