No Galo da Madrugada, Lula posa com João Campos, Raquel Lyra e Janja

Lula participou neste sábado do Carnaval em Recife / Crédito: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou fotos no camarote do Galo da Madrugada, tradicional bloco carnavalesco do Recife (PE). Aparecem junto ao petista o prefeito da cidade, João Campos (PDB), a governadora pernambucana, Raquel Lyra (PSD), além da primeira-dama Janja Lula da Silva e a noiva de Campos, a deputada federal Tabata Amaral (PSB).