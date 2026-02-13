Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministros suspeitam que reunião com Toffoli tenha sido gravada

Ministros do STF suspeitam que reunião fechada tenha sido gravada; Toffoli nega ter sido ele

Reportagem apresentou bastidores do encontro, com trechos precisos de algumas falas dos ministros. Após o encontro, Toffoli decidiu deixar a relatoria do caso Master
Atualizado às Autor Taynara Lima
Taynara Lima
A saída do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli da relatoria do caso Master não aplacou a crise na Corte. Os ministros suspeitam que a reunião fechada realizada na noite dessa quinta-feira, 12, tenha sido gravada clandestinamente. Vazaram para a imprensa os diálogos do encontro no qual foi decidida a substituição de Toffoli na função.

A suspeita começou após a divulgação de uma reportagem publicada pelo portal Poder360, que traz detalhes da conversa entre os ministros e chega a apresentar algumas falas completas. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, integrantes do Supremo encaminharam a matéria jornalística a Toffoli. 

O ministro afirmou que não gravou a reunião e demonstrou indignação. “Não sei como pode ter surgido essa suspeita. Eu não gravo e não fico relatando conversa de ministros. Não relato conversas pessoais, nem institucionais. Nunca gravei uma conversa na minha vida”, disse à colunista.

Trechos da reportagem do Poder360 expõem bastidores da reunião que contou com a presença dos 10 magistrados. Segundo a matéria, a sugestão de publicar uma nota em apoio a Toffoli em troca da saída do ministro da relatoria veio de Flávio Dino.

Conforme a publicação, no encontro, a ministra Cármen Lúcia, que defendeu a resolução do caso antes do Carnaval, teria falado sobre recuperar a imagem do STF: “Todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo”.

Já Alexandre de Moraes, que votou a favor de Toffoli no encontro, criticou a atuação da Polícia Federal (PF) e falou em defesa da “institucionalidade”. Flávio Dino considerou que as 200 páginas apresentadas pela PF são “um lixo jurídico” e afirmou que “a crise hoje é política”.

Ao todo, além do próprio ministro, sete foram a favor da permanência de Toffoli na relatoria: Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques. Foram contrários, o ministro Edson Fachin, presidente do STF, e a ministra Cármen Lúcia.

Menção em conversas e resort 

A saída de Toffoli da relatoria vem após possíveis conexões entre o ministro e o banco, além de críticas relacionadas a condução do caso.

Atualização mais recente mostra que o relatório da PF indicou citações ao nome de Toffoli em conversas extraídas do celular do banqueiro e fundador do Master, Daniel Vorcaro, incluindo pagamentos feitos pelo empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, além de mensagens entre o banqueiro e o ministro do Supremo, entre elas o convite para uma festa de aniversário.

Conforme publicado pelo colunista João Paulo Biage, do O POVO, Toffoli divulgou uma nota em que nega qualquer relação com Vorcaro e destaca que “jamais recebeu qualquer valor” do banqueiro ou de Zettel.

“O ministro desconhece o gestor do Fundo Arllen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”, diz a nota enviada pelo gabinete de Toffoli.

O ministro, porém, confessou que a Maridt, empresa da família dele, recebeu valores referentes à venda do resort Tayaya, negociada com Zettel por meio do fundo Arllen.

Em janeiro, a relação de Toffoli com o resort também foi questionada. Informações do jornal Estado de São Paulo mostraram que Zettel, preso temporariamente em janeiro, seria o dono de um fundo de investimentos que comprou a participação de dois irmãos de Toffoli no resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. O fundo é gerido pela Reag Investimentos, investigada na Operação Compliance Zero.

Em novembro do ano passado, o ministro viajou para o Peru, onde assistiu à final da Copa Libertadores. Toffoli teria viajado no jatinho do empresário Luiz Pastore ao lado de outros torcedores, entre eles o advogado Augusto de Arruda Botelho, que defende um dos diretores do banco Master. Segundo o UOL, o ministro teria afirmado que é amigo de Pastore e que não conversa sobre processos em viagens.

Condução do caso

Além disso, a condução do caso foi alvo de críticas. Em dezembro, após a prisão de Vorcaro, o ministro puxou a investigação para o Supremo. A Corte atua em processos que envolvem autoridades com foro privilegiado e um dos documentos apreendidos pela PF citaria o deputado federal João Carlos Bacelar (PL-BA). 

Toffoli também impôs sigilo absoluto na investigação. O ministro determinou que todos os bens, documentos e eletrônicos apreendidos fossem levados ao Supremo para serem mantidos lacrados e sem acesso à internet. Porém, após pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), o ministro reconsiderou e autorizou que o material fosse enviado ao órgão.

André Mendonça assume relatoria

Nesta quinta, após a reunião entre os magistrados que durou cerca de três horas, Dias Toffoli pediu para deixar a relatoria do caso do Banco Master. Em nota, assinada pelos dez ministros da Corte, os integrantes expressaram apoio a Toffoli e indicaram a inexistência de suspeição ou impedimento. 

“Registram, ainda, que a pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição”, diz a nota.

Agora, o ministro André Mendonça assume a relatoria do caso e poderá rever pontos relacionados à investigação e levar o caso à primeira instância, por exemplo. De acordo com o G1, o ministro se reuniu, nesta sexta-feira, 13, com delegados da PF para obter mais detalhes sobre as investigações. 

Mendonça foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021 e assumiu a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello.

