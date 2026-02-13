Toffoli e Banco Master: por que ministro deixou a relatoria

Relatório da Polícia Federal (PF) indica menção ao nome do ministro Dias Toffoli em mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro / Crédito: Rosinei Coutinho/STF

A investigação da Polícia Federal (PF) sobre o Banco Master e as fraudes financeiras envolvendo a instituição avançou com novos desdobramentos. Dessa vez, a PF informou ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, que teria encontrado uma menção ao nome do ministro Dias Toffoli em uma mensagem no celular do banqueiro e fundador da instituição bancária, Daniel Vorcaro; Toffoli era o relator do caso Master no STF. Após reunião com ministros na noite desta quinta-feira, 12, o ministro decidiu deixar a relatoria do caso. Em meio a decisões consideradas controversas e à conexão entre parentes de Vorcaro e Toffoli, a condução do caso estava sendo alvo de críticas, que pediam o afastamento dele do caso.

Menção em conversas Em atualização mais recente, um relatório da Polícia Federal indicou citações ao nome de Toffoli em conversas extraídas do celular de Vorcaro, incluindo pagamentos feitos pelo empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, além de mensagens entre o banqueiro e o ministro do Supremo, entre elas o convite para uma festa de aniversário. Conforme publicado pelo colunista João Paulo Biage, do O POVO, Toffoli divulgou uma nota em que nega qualquer relação com Vorcaro e destaca que “jamais recebeu qualquer valor” do banqueiro ou de Zettel.

“O ministro desconhece o gestor do Fundo Arllen, bem como jamais teve qualquer relação de amizade e muito menos amizade íntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel”, diz a nota enviada pelo gabinete de Toffoli.

O ministro, porém, confessou que a Maridt, empresa da família dele, recebeu valores referentes à venda do resort Tayaya, negociada com Zettel por meio do fundo Arllen. “Deve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado à Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. Todos os atos e informações da Maridt e de seus sócios estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil sem nenhuma restrição”, aponta. Após a entrega do relatório, Toffoli determinou que a PF encaminhe ao STF o conteúdo de todos os aparelhos apreendidos na investigação.

Conexão com resort Em janeiro, a relação de Toffoli com o resort também foi questionada. Informações do jornal Estado de São Paulo mostraram que o empresário e pastor Fabiano Zettel seria o dono de um fundo de investimentos que comprou a participação de dois irmãos de Toffoli no resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. O fundo é gerido pela Reag Investimentos, investigada na Operação Compliance Zero. No dia 14 de janeiro, Zettel foi preso temporariamente após ter sido detido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, durante a segunda fase da operação. Apesar de não ter participação direta no resort, Toffoli teria frequentado o local em diferentes ocasiões.

Em um vídeo que seria de 2023, divulgado pelo Metrópoles, o ministro aparece no resort recebendo empresários e banqueiros. Entre eles, André Esteves, do BTG Pactual, e o empresário Luiz Pastore. Reportagens do jornal Folha de S.Paulo e do Metrópoles mostraram que Toffoli continua a visitar o resort com os irmãos, José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, e outros familiares, mesmo após a venda do Tayayá para o advogado Paulo Humberto Costa, em fevereiro de 2025. Seguranças que atendem o STF teriam passado pelo menos 134 dias no Tayayá Resort, entre janeiro de 2022 e novembro de 2025, conforme indicam as diárias pagas a esses profissionais. As diárias dos seguranças que atenderam autoridade do STF custaram R$ 548,9 mil aos cofres públicos.