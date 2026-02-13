Advogada presa no RN foi acusada de extorquir deputado cearense

Em novembro do ano passado, Simão relatou ao O POVO que foi alvo de ameaças diretas à integridade física e à vida, além de uma tentativa de extorsão / Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

A advogada cearense Paloma Gurgel de Oliveira, de 38 anos, é acusada de tentativa de extorsão pelo deputado estadual Simão Pedro (PSD). Paloma foi presa em janeiro deste ano suspeita de integrar uma facção criminosa que praticava extorsões no Ceará e no Rio Grande do Norte. Conforme publicado pelo O POVO em novembro do ano passado, Simão Pedro denunciou que foi alvo de ameaças à integridade física e à vida, além de uma tentativa de extorsão. O parlamentar contou que as ameaças começaram após um casal tentar aproximação buscando oferecer apoio político em um município onde o deputado não possuía ligação direta e garantindo ter um grupo político estruturado.

Eles alegaram, conforme a denúncia, ter acesso a emendas de deputados federais em Brasília e buscavam um município de interesse para a destinação dos recursos. Após terem conhecimento da relação do deputado com o Orós, uma pessoa da dupla retornou a contatá-lo para informar ter colocado uma emenda na cidade. No início de 2025, após ter sido eleito com 58,41% dos votos, Simão renunciou ao cargo de prefeito do Município e a mãe dele, a vice-prefeita eleita Tereza Cristina (PSB), assumiu como prefeita. O ápice das ameaças ocorreu quando uma terceira pessoa, que seria a advogada, entrou em contato afirmando fazer parte de uma organização criminosa, conforme informou Simão ao O POVO. Ela teria sido a responsável pelas tentativas de extorsão e de ameaças à vida do parlamentar, o intimidando a pagar o valor exigido anteriormente. Além do deputado, seu assessor parlamentar foi alvo das ameaças.

Na época, devido ao teor e à gravidade da situação, o deputado afirmou estar sendo monitorado 24 horas pela Casa Militar, pela segurança da Assembleia e pelo Governo do Estado. Segundo ele, o governador Elmano de Freitas (PT) foi “bem incisivo” e solicitou que o caso fosse resolvido rapidamente. Pelas redes sociais, ainda em novembro, Simão também informou que foi alvo de ameaças diretas e tentativas de intimidação, inclusive em espaços públicos. “Nos últimos dias, fui alvo de ameaças diretas à minha integridade física e à minha vida, que também se estenderam a pessoas do meu convívio familiar e profissional. As tentativas de intimidação foram realizadas de forma insistente e irregular, inclusive em espaços públicos”, diz nota publicada no dia 27 de novembro.

No mesmo dia, o PSD Ceará também divulgou nota em apoio ao deputado e considerou que os fatos “ultrapassam o campo pessoal e configuram um ataque direto à atividade política, ao ambiente democrático e ao direito do povo cearense de ser representado com independência e liberdade”.

O partido manifestou apoio integral ao deputado e destacou que está acompanhando o andamento das investigações, realizada pela Polícia Civil (PC-CE). A advogada foi presa no dia 23 de janeiro no bairro Tirol, em Natal. Além dela, uma mulher de 22 anos foi presa em Fortaleza, no bairro Carlito Pamplona.