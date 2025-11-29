Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Deputado cearense denuncia ameaças e tentativas de extorsão

Deputado diz ser alvo de ameaças e tentativas de extorsão envolvendo emendas parlamentares

O deputado estadual Simão Pedro (PSD) afirmou que um casal teria tentado se aproximar alegando possuir "acesso à emenda federal" em Brasília, buscando alocar recursos em municípios em troca de apoio político
Autor Mariana Lopes
Mariana Lopes
O deputado estadual Simão Pedro (PSD) denunciou que foi alvo de ameaças diretas à integridade física e à vida, além de uma tentativa de extorsão. O Partido Social Democrático (PSD) divulgou uma nota manifestando apoio ao parlamentar.

Ao O POVO, Simão Pedro contou que as ameaças se iniciaram há duas semanas, após um casal tentar aproximação buscando oferecer apoio político em um município com o qual o deputado não possuía ligação direta e garantindo ter um grupo político estruturado.

Segundo o parlamentar, os suspeitos alegaram possuírem acesso a emendas de deputados federais em Brasília e buscavam um município de interesse para a destinação dos recursos. Posteriormente, tendo conhecimento da relação do deputado com o município de Orós (em janeiro deste ano, Simão renunciou ao cargo de prefeito e sua mãe e vice-prefeita, Tereza Cristina (PSB), assumiu Orós), uma pessoa da dupla retornou a contatá-lo para informar ter colocado uma emenda no Município.

Simão relatou que essa mesma pessoa tentara convencê-lo de que aquela verba veio através deles, forçando-o a reconhecer uma dívida política ou financeira indevida. No entanto, o deputado destacou que havia checado que o recurso em questão se tratava de emendas dos deputados votados que prometeram recursos para Orós. Assim, o parlamentar reiterou que recusou qualquer proposta dos suspeitos.

Por meio de plataformas digitais governamentais, como o Portal da Transparência e a plataforma Transferegov, é possível acompanhar cada etapa do ciclo de vida de uma emenda, desde a origem no Orçamento Geral da União até a execução final no município.

O ápice das ameaças ocorreu quando uma terceira pessoa entrou em contato com o Simão Pedro por meio de assessor e de mensagens no Instagram afirmando fazer parte de uma organização criminosa, conforme informou o deputado ao O POVO. Essa pessoa teria sido a responsável pelas tentativas de extorsão e de ameaças à vida do deputado, o intimidando para pagar o valor exigido anteriormente.

Simão informou que as investigações sobre os casos já foram iniciadas, e medidas de proteção já foram adotadas. “Acredito que agora eles devem estar se escondendo, porque de ontem para hoje a coisa saiu abertamente. Até então a gente estava resguardando há duas semanas. Eu já queria ter falado em plenário, mas foi pedido que, por enquanto, evitasse para não atrapalhar a investigação. Mas chega um ponto que você não segura”, afirmou.

Comunicado oficial divulgado no Instagram do deputado federal Simão Pedro (PSD)
Comunicado oficial divulgado no Instagram do deputado federal Simão Pedro (PSD) Crédito: Reprodução/ Instagram @simaopedroapequeno

A investigação está sendo realizada pela Polícia Civil (PC-CE). Por causa do teor e da gravidade das ameaças, o deputado afirmou estar sendo monitorado 24 horas pela Casa Militar, pela segurança da Assembleia e pelo Governo do Estado. Segundo ele, o governador Elmano de Freitas (PT) foi “bem incisivo” e solicitou que o caso fosse resolvido rapidamente.

Sobre a situação, o PSD manifestou apoio integral ao deputado estadual. Em nota divulgada na quinta-feira, 27, a legenda destacou que está acompanhando o andamento das investigações.

“Os fatos tornados públicos pelo parlamentar ultrapassam o campo pessoal e configuram um ataque direto à atividade política, ao ambiente democrático e ao direito do povo cearense de ser representado com independência e liberdade. Quando um mandato é alvo de violência, toda a institucionalidade é colocada em risco”, escreveu o partido em nota oficial. “A intimidação política não terá espaço no Ceará e não alcançará aqueles que atuam com transparência, coragem e compromisso com a população”, afirmou a legenda.

