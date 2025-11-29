Deputado cearense denuncia ameaças e tentativas de extorsão

Deputado diz ser alvo de ameaças e tentativas de extorsão envolvendo emendas parlamentaresO deputado estadual Simão Pedro (PSD) afirmou que um casal teria tentado se aproximar alegando possuir "acesso à emenda federal" em Brasília, buscando alocar recursos em municípios em troca de apoio político
O deputado estadual Simão Pedro (PSD) denunciou que foi alvo de ameaças diretas à integridade física e à vida, além de uma tentativa de extorsão. O Partido Social Democrático (PSD) divulgou uma nota manifestando apoio ao parlamentar.
Ao O POVO, Simão Pedro contou que as ameaças se iniciaram há duas semanas, após um casal tentar aproximação buscando oferecer apoio político em um município com o qual o deputado não possuía ligação direta e garantindo ter um grupo político estruturado.
Segundo o parlamentar, os suspeitos alegaram possuírem acesso a emendas de deputados federais em Brasília e buscavam um município de interesse para a destinação dos recursos. Posteriormente, tendo conhecimento da relação do deputado com o município de Orós (em janeiro deste ano, Simão renunciou ao cargo de prefeito e sua mãe e vice-prefeita, Tereza Cristina (PSB), assumiu Orós), uma pessoa da dupla retornou a contatá-lo para informar ter colocado uma emenda no Município.
Leia mais
Simão relatou que essa mesma pessoa tentara convencê-lo de que aquela verba veio através deles, forçando-o a reconhecer uma dívida política ou financeira indevida. No entanto, o deputado destacou que havia checado que o recurso em questão se tratava de emendas dos deputados votados que prometeram recursos para Orós. Assim, o parlamentar reiterou que recusou qualquer proposta dos suspeitos.
Por meio de plataformas digitais governamentais, como o Portal da Transparência e a plataforma Transferegov, é possível acompanhar cada etapa do ciclo de vida de uma emenda, desde a origem no Orçamento Geral da União até a execução final no município.
O ápice das ameaças ocorreu quando uma terceira pessoa entrou em contato com o Simão Pedro por meio de assessor e de mensagens no Instagram afirmando fazer parte de uma organização criminosa, conforme informou o deputado ao O POVO. Essa pessoa teria sido a responsável pelas tentativas de extorsão e de ameaças à vida do deputado, o intimidando para pagar o valor exigido anteriormente.
Simão informou que as investigações sobre os casos já foram iniciadas, e medidas de proteção já foram adotadas. “Acredito que agora eles devem estar se escondendo, porque de ontem para hoje a coisa saiu abertamente. Até então a gente estava resguardando há duas semanas. Eu já queria ter falado em plenário, mas foi pedido que, por enquanto, evitasse para não atrapalhar a investigação. Mas chega um ponto que você não segura”, afirmou.
A investigação está sendo realizada pela Polícia Civil (PC-CE). Por causa do teor e da gravidade das ameaças, o deputado afirmou estar sendo monitorado 24 horas pela Casa Militar, pela segurança da Assembleia e pelo Governo do Estado. Segundo ele, o governador Elmano de Freitas (PT) foi “bem incisivo” e solicitou que o caso fosse resolvido rapidamente.
Sobre a situação, o PSD manifestou apoio integral ao deputado estadual. Em nota divulgada na quinta-feira, 27, a legenda destacou que está acompanhando o andamento das investigações.
“Os fatos tornados públicos pelo parlamentar ultrapassam o campo pessoal e configuram um ataque direto à atividade política, ao ambiente democrático e ao direito do povo cearense de ser representado com independência e liberdade. Quando um mandato é alvo de violência, toda a institucionalidade é colocada em risco”, escreveu o partido em nota oficial. “A intimidação política não terá espaço no Ceará e não alcançará aqueles que atuam com transparência, coragem e compromisso com a população”, afirmou a legenda.