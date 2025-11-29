Deputado cearense denuncia ameaças e tentativas de extorsão

Deputado estadual Simão Pedro (PSD) denuncia ameaças e tentativas de extorsão contra si e sua família / Crédito: Reprodução/ Instagram @simaopedroapequeno

O deputado estadual Simão Pedro (PSD) denunciou que foi alvo de ameaças diretas à integridade física e à vida, além de uma tentativa de extorsão. O Partido Social Democrático (PSD) divulgou uma nota manifestando apoio ao parlamentar. Ao O POVO, Simão Pedro contou que as ameaças se iniciaram há duas semanas, após um casal tentar aproximação buscando oferecer apoio político em um município com o qual o deputado não possuía ligação direta e garantindo ter um grupo político estruturado.

O ápice das ameaças ocorreu quando uma terceira pessoa entrou em contato com o Simão Pedro por meio de assessor e de mensagens no Instagram afirmando fazer parte de uma organização criminosa, conforme informou o deputado ao O POVO. Essa pessoa teria sido a responsável pelas tentativas de extorsão e de ameaças à vida do deputado, o intimidando para pagar o valor exigido anteriormente. Simão informou que as investigações sobre os casos já foram iniciadas, e medidas de proteção já foram adotadas. “Acredito que agora eles devem estar se escondendo, porque de ontem para hoje a coisa saiu abertamente. Até então a gente estava resguardando há duas semanas. Eu já queria ter falado em plenário, mas foi pedido que, por enquanto, evitasse para não atrapalhar a investigação. Mas chega um ponto que você não segura”, afirmou. Comunicado oficial divulgado no Instagram do deputado federal Simão Pedro (PSD) Crédito: Reprodução/ Instagram @simaopedroapequeno