Advogada e outra mulher são presas por integrar facção no CE e RN

Advogada e outra mulher são presas por integrar facção que comete extorsões no CE e no RNDupla foi presa durante operação da Polícia Civil nessa sexta-feira, 23, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Norte
Uma advogada, identificada como Paloma Gurgel de Oliveira, 38, foi presa nessa sexta-feira, 23, suspeita de integrar uma facção criminosa que praticava extorsões no Ceará e no Rio Grande do Norte (RN). Além dela, uma outra mulher, de 22 anos, também foi presa.
A advogada foi presa no bairro Tirol, em Natal, a outra mulher no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.
As investigações que resultaram nas prisões são da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade da PC-CE. Durante as diligências e oitivas, foi solicitada a colaboração da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que prestou apoio operacional na ofensiva.
Conforme a Polícia Civil, ambas foram capturadas por intermédio de mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do Ceará. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão. O terceiro mandado foi cumprido em um imóvel de um outro advogado, em Fortaleza.
Durante as buscas, foram apreendidos celulares, notebooks e outros documentos que vão ser periciados para auxiliar nas investigações contra o grupo criminoso. A diligência foi acompanhada por representante das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).