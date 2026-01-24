Advogada e outra mulher são presas por integrar facção no CE e RN

Imagem ilustrativa. Prisões aconteceram pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Rio Grande do Norte / Crédito: divulgação/Polícia Civil

Uma advogada, identificada como Paloma Gurgel de Oliveira, 38, foi presa nessa sexta-feira, 23, suspeita de integrar uma facção criminosa que praticava extorsões no Ceará e no Rio Grande do Norte (RN). Além dela, uma outra mulher, de 22 anos, também foi presa. A advogada foi presa no bairro Tirol, em Natal, a outra mulher no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

As investigações que resultaram nas prisões são da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade da PC-CE. Durante as diligências e oitivas, foi solicitada a colaboração da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que prestou apoio operacional na ofensiva.