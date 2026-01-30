Fortaleza: Câmara volta para o Centro em novo local

Câmara de Fortaleza volta para o Centro e local exato será anunciado neste sábado, 31O anúncio contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito Evandro Leitão (PT), dos vereadores de Fortaleza e de demais autoridades que participarão do evento.
O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), revelará o novo endereço da sede do Poder Legislativo. A ação, que contará com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do prefeito, Evandro Leitão (PT), será realizada durante o evento "Nossa Casa é de Todos" no Passeio Público (Praça dos Mártires), no Centro, na manhã deste sábado, 31.
O parlamento da Capital é projetado, desde 2025, a retornar ao coração da Terra da Luz, com o objetivo de aproximar os representantes da população e contribuir com a revitalização do bairro. Atualmente, a sede fica na rua Dr. Thompson Bulcão, 830, no bairro Luciano Cavalcante. A previsão é que o novo local seja na avenida Leste Oeste, bem próximo ao local do anúncio.
Segundo o presidente da Câmara, o retorno simboliza um presente de 300 anos a Fortaleza. O Lord Hotel, edifício próximo ao Theatro José de Alencer, também foi cotado para receber a Câmara.
Embora tenha demonstrado interesse, em 2024 a Prefeitura devolveu o prédio ao Estado. À época, a Câmara informou que uma revitalização seria economicamente "inviável".
Nossa Casa é de Todos
O evento realizado na Praça dos Mártires será a primeira sessão de 2026. As atividades terão a entrada gratuita para a comunidade da Regional XII (Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema).
A iniciativa pretende encurtar a distância entre o Legislativo e a população, ao levar atendimentos para os bairros e estimular a participação popular.
Serviço:
Das 8h às 12h - Prestação de serviços: emissão de documentos de identidade, vacinação, aferimento de pressão, entre outros.
Das 9h30 min às 16 h - Atrações culturais, feira de economia criativa, recreação para crianças e Espaço Sana. Início dos shows com o concerto da banda infantil Doce Melodia; Danyel Vasconcelos, bloco Camaleões do Vila, Fortal 90 e Forró Swingado.
Local: Passeio Público (Praça dos Mártires), rua Dr Doutor João Moreira, 198-250 - Centro, Fortaleza
