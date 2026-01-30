Fortaleza: Câmara volta para o Centro em novo local

￼FACHADA da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) / Crédito: Câmara Municipal de Fortaleza

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), revelará o novo endereço da sede do Poder Legislativo. A ação, que contará com a presença do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e do prefeito, Evandro Leitão (PT), será realizada durante o evento "Nossa Casa é de Todos" no Passeio Público (Praça dos Mártires), no Centro, na manhã deste sábado, 31.

O parlamento da Capital é projetado, desde 2025, a retornar ao coração da Terra da Luz, com o objetivo de aproximar os representantes da população e contribuir com a revitalização do bairro. Atualmente, a sede fica na rua Dr. Thompson Bulcão, 830, no bairro Luciano Cavalcante. A previsão é que o novo local seja na avenida Leste Oeste, bem próximo ao local do anúncio.

Segundo o presidente da Câmara, o retorno simboliza um presente de 300 anos a Fortaleza. O Lord Hotel, edifício próximo ao Theatro José de Alencer, também foi cotado para receber a Câmara.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 26-03-2024: Estado do Lord Hotel. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Embora tenha demonstrado interesse, em 2024 a Prefeitura devolveu o prédio ao Estado. À época, a Câmara informou que uma revitalização seria economicamente "inviável". Nossa Casa é de Todos O evento realizado na Praça dos Mártires será a primeira sessão de 2026. As atividades terão a entrada gratuita para a comunidade da Regional XII (Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema). A iniciativa pretende encurtar a distância entre o Legislativo e a população, ao levar atendimentos para os bairros e estimular a participação popular.