Câmara de Fortaleza registra 925 projetos apenas em janeiro

De acordo com a CMFor, as proposições já estão em tramitação no Legislativo municipal. / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza está em recesso até a próxima semana, mas já registrou quase mil projetos elaborados por vereadores durante o período. Entre as 925 propostas, divulgadas na terça-feira, 20, estão iniciativas com o objetivo de atender demandas sociais como educação, segurança animal e trânsito. Embora o órgão esteja no intervalo entre os períodos legislativos, com início em 1º de fevereiro e 30 de junho, reinício em 1º de agosto e término em 22 de dezembro, somente no mês de janeiro, os vereadores protocolaram 925 matérias, às vésperas do retorno oficial às atividades. A maioria, 862, são requerimentos, pedidos formais de informação ou providências. Há ainda 52 projetos de indicação ao Poder Executivo, que funcionam como sugestão, 10 projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar.

Propostas de vereadores em janeiro FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.09.2025: Motociclista parado em semáforo mexendo no celular. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

De acordo com o projeto de lei ordinária nº 1/2026, de autoria da vereadora Bella Carmelo (PL), o condutor que cometer infração de trânsito de natureza leve e média poderá liquidar a multa com doação de sangue e medula óssea, além do pagamento convencional. O PL tem como razão fortalecer a rede de saúde e ao mesmo tempo conscientizar os motoristas. Cerca de 30% dos atendimentos nas clínicas veterinárias públicas de Fortaleza em 2023 foram decorrentes de atropelamentos Crédito: FERNANDA BARROS O projeto de indicação nº 52/2026 propõe a criação do "Programa SOS Pet Fortaleza". A ideia, registrada pelo vereador Aguiar Toba (PRD), consiste em reduzir os atropelamentos e maus-tratos a pets, com foco em cães e gatos.