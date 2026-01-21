Câmara de Fortaleza registra 925 projetos apenas em janeiro

Câmara de Fortaleza registra 925 projetos apenas em janeiroUma das propostas sugere trocar pagamento de multas de trânsito em doação de sangue e medula óssea; confira
A Câmara Municipal de Fortaleza está em recesso até a próxima semana, mas já registrou quase mil projetos elaborados por vereadores durante o período. Entre as 925 propostas, divulgadas na terça-feira, 20, estão iniciativas com o objetivo de atender demandas sociais como educação, segurança animal e trânsito.
Embora o órgão esteja no intervalo entre os períodos legislativos, com início em 1º de fevereiro e 30 de junho, reinício em 1º de agosto e término em 22 de dezembro, somente no mês de janeiro, os vereadores protocolaram 925 matérias, às vésperas do retorno oficial às atividades. A maioria, 862, são requerimentos, pedidos formais de informação ou providências. Há ainda 52 projetos de indicação ao Poder Executivo, que funcionam como sugestão, 10 projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar.
Propostas de vereadores em janeiro
De acordo com o projeto de lei ordinária nº 1/2026, de autoria da vereadora Bella Carmelo (PL), o condutor que cometer infração de trânsito de natureza leve e média poderá liquidar a multa com doação de sangue e medula óssea, além do pagamento convencional. O PL tem como razão fortalecer a rede de saúde e ao mesmo tempo conscientizar os motoristas.
O projeto de indicação nº 52/2026 propõe a criação do "Programa SOS Pet Fortaleza". A ideia, registrada pelo vereador Aguiar Toba (PRD), consiste em reduzir os atropelamentos e maus-tratos a pets, com foco em cães e gatos.
Em apoio à rede de ensino público do Município, o vereador Adail Júnior (PDT) apresentou o PLO nº 8/2026, que visa identificar e estimular estudantes que tenham talento nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, para desenvolver projetos com resoluções de problemas na cidade.
Balanço da gestão
A Câmara retorna aos trabalhos na segunda-feira, 2. Está prevista a presença do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que deverá apresentar o balanço das ações municipais do ano anterior e as principais diretrizes para 2026.