Camilo assina portaria e fixa piso dos professores; veja valor

O reajuste foi feito a partir de um novo cálculo que considera as receitas da Fundeb / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A portaria que regulamenta o novo piso nacional dos professores da educação básica foi assinada nesta sexta-feira, 30, pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O reajuste de 5,4% eleva o piso, para os profissionais que trabalham 40 horas semanais, de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. A portaria n° 82, de 29 de janeiro de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União. A Medida Provisória (MP) 1.334/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia 21 de janeiro, possibilitou uma mudança no cálculo do piso salarial para adequá-la ao novo modelo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Entenda o cálculo A nova regra permite que o reajuste anual seja calculado pela soma da inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, com 50% da média da variação real das receitas destinadas ao Fundeb apuradas nos últimos cinco anos.