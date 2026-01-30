Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Camilo assina portaria e fixa piso dos professores; veja valor

Camilo assina portaria que fixa novo piso dos professores em R$ 5,1 mil

Medida Provisória, assinada pelo presidente Lula, possibilitou mudança no cálculo do piso salarial para adequá-lo ao novo modelo do Fundeb
Autor Lorena Frota
Autor
Lorena Frota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A portaria que regulamenta o novo piso nacional dos professores da educação básica foi assinada nesta sexta-feira, 30, pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT). O reajuste de 5,4% eleva o piso, para os profissionais que trabalham 40 horas semanais, de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. A portaria n° 82, de 29 de janeiro de 2026 foi publicada no Diário Oficial da União. 

A Medida Provisória (MP) 1.334/2026, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia 21 de janeiro, possibilitou uma mudança no cálculo do piso salarial para adequá-la ao novo modelo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

Entenda o cálculo

A nova regra permite que o reajuste anual seja calculado pela soma da inflação, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, com 50% da média da variação real das receitas destinadas ao Fundeb apuradas nos últimos cinco anos.

A medida também garante que o reajuste não poderá ser inferior à inflação. A regra ainda precisa ser analisada e votada no Congresso Nacional para confirmar as alterações. A iniciativa está alinhada à meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE), que visa mais "previsibilidade e estabilidade" aos reajustes do piso.

Leia mais

Em publicação nas redes sociais, Camilo disse que o objetivo é "garantir ganho real ao piso do magistério" e trabalhar pela "valorização e reconhecimento da profissão". Segundo previsões do Governo Federal, a aplicação do novo cálculo deve gerar impacto financeiro de cerca de R$ 6,4 bilhões em 2026, caso todos os Estados adotem o reajuste. 

Entretanto, o assunto gerou discussões entre autoridades municipais, como a Confederação Nacional de Municípios (CNM), por considerarem que os ajustes deveriam ser negociados localmente segundo a capacidade de cada orçamento municipal.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Camilo PT Governo Lula Lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar