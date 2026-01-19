Novo PGJ quer 'deixar marca no combate à criminalidade' no Ceará

O novo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Herbert Gonçalves Santos, foi empossado na sexta-feira, 16, para comandar o Ministério Público do Ceará / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

O novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbert Gonçalves Santos, foi empossado na última sexta-feira, 16, para comandar o Ministério Público do Ceará entre 2026 e 2027. Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, o juazeirense explicou que a intenção é "descentralizar as investigações para todo o Estado" e regionalizar o combate ao crime organizado. Uma das principais propostas do novo PGJ é a criação de Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) de forma específica para as macrorregiões cearenses. Durante a entrevista, ele confirmou a criação do Gaeco Central, em Fortaleza; do Gaeco Norte, na região de Sobral e Litoral Norte; e do Gaeco Sul, com sede em Juazeiro do Norte.

Além disso, Hebert citou a criação de um Cyber Gaeco, especializado nas investigações sobre delitos em ambientes virtuais, como fraudes bancárias, tráfico e abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele também adiantou que um Grupo de Atuação Especializada na Segurança Pública será criado para maior integração com a diretoria geral da Polícia Civil; o comando geral da Polícia Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária. O PGJ diz acreditar na atuação da Secretaria de Segurança Pública e que atual situação do Ceará "não é por culpa do governo ou autoridade A, B e C". Ele afirma que o Ministério Público deve se conectar ainda mais para "enfrentar com firmeza e eficiência" a situação. Sobre a atuação contra as organizações criminosas no Estado, Santos explica que uma das principais estratégias é a "asfixia financeira" no núcleo econômico das facções criminosas.

"O Ministério Público, juntamente com as forças policiais, deve realizar investigações estratégicas, focando nessa desidratação financeira como ponto central. Esses novos órgãos de estrutura e tecnologia de ponta ajudarão a enfrentar o crescimento das organizações criminosas a nível nacional", projeta. Com 16 anos de atuação no Ministério Público, ele afirma querer deixar uma "marca no combate à criminalidade, saindo do discurso e indo para a prática". E acrescenta que medidas concretas já foram apresentadas e que o objetivo é "agir com transparência na gestão para apresentar resultados para a sociedade com base em números". Trajetória Herbert Gonçalves Santos, é o primeiro cidadão de Juazeiro do Norte a ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará. A escolha foi feita pelo governador Elmano de Freitas (PT), que optou por ele, mesmo sendo o segundo mais votado na eleição interna do Ministério Público do Ceará. Santos obteve 204 votos entre representantes do MPCE.