Veja os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir a pena

A lista oficial de títulos autorizados reúne clássicos da literatura, obras contemporâneas, biografias, HQs e livros sobre democracia, direitos humanos e ditadura, e inclui, por exemplo, Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, Democracia, de Philip Bunting, Crime e Castigo, de Feodor Dostoiévski, e A Autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King, entre centenas de outros
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quinta-feira, 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a participar do programa de remição de pena pela leitura, mecanismo que permite abater dias da condenação a partir da leitura e da produção de resenhas.

O programa está previsto na Lei de Execução Penal e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pelas regras, é possível reduzir quatro dias da pena a cada obra lida, desde que o preso elabore relatórios ou resenhas, que precisam ser analisados por uma comissão da unidade prisional e homologados pela Justiça.

A lista oficial de títulos autorizados é extensa, reúne clássicos da literatura, obras contemporâneas, biografias, HQs e livros sobre democracia, direitos humanos e ditadura, e inclui, por exemplo, Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, Democracia, de Philip Bunting, Crime e Castigo, de Feodor Dostoiévski, e A Autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King, entre centenas de outros.

Em janeiro de 2025, Bolsonaro afirmou não ter tempo de ler livros e que se mantém informado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. No entanto, a defesa do ex-presidente pediu autorização para que o ex-chefe do Executivo possa reduzir a pena por meio da leitura de livros.

Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira, 15, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Ele foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Veja todos os livros previstos no programa:

  1. 12 Horas de Terror - Marcos Rey
  2. 1968: o ano que não terminou - Zuenir Ventura
  3. 1984 - George Orwell
  4. 1984 (HQ) - Fido Nesti
  5. A Aldeia Sagrada (Vagalume) - Francisco Marins
  6. A Árvore que Dava Dinheiro - Domingos Pellegrini
  7. A autobiografia de Martin Luther King - Martin Luther King
  8. A Bolsa Amarela - Lygia Bojunga
  9. A Casa da Madrinha - Lygia Bojunga
  10. A Caverna - José Saramago
  11. A Cidade Perdida - Pedro Térron
  12. A Colcha de Retalhos - Conceil Corrêa da Silva; Nye Ribeiro
  13. A Cor do Preconceito - Carmen Lúcia Campos; Sueli Carneiro
  14. A Cor Púrpura - Alice Walker
  15. A Coragem de Ser Imperfeito - Brené Brown
  16. A Divina Comédia (adaptação) - Dante Alighieri
  17. A Escrava Isaura (quadrinhos) - Bernardo Guimarães
  18. A Escrava Isaura (adaptação - Coleção É Só o Começo) - Bernardo Guimarães
  19. A Falecida - Nelson Rodrigues
  20. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher - Svetlana Aleksiévitch
  21. A Guerra que Salvou a Minha Vida - Kimberly Bradley
  22. A História de Irena Sendler - Anna Mieszkowska
  23. A História do Amor de Fernando e Isaura - Ariano Suassuna
  24. A Hora da Estrela - Clarice Lispector
  25. A Ilha do Conhecimento - Marcelo Gleiser
  26. A Ilha do Tesouro (HQ) - Robert Louis Stevenson
  27. A Ilha Perdida - Maria José Dupré
  28. A Ilha Perdida (Vagalume) - Maria José Dupré
  29. A Lenda de Narciso (adaptação) - Luiz Guasco
  30. A Letra Escarlate (adaptação) - Nathaniel Hawthorne
  31. A Leveza das Pedras - Jonas Ribeiro
  32. A Maldição do Tesouro do Faraó (Vagalume) - José Maviael Monteiro
  33. A Mão e a Luva (adaptação) - Machado de Assis
  34. A Mão Esquerda da Escuridão - Ursula K. Le Guin
  35. A Megera Domada (adaptação) - William Shakespeare
  36. A Menina e o Pássaro Encantado - Rubem Alves
  37. A Metamorfose - Franz Kafka
  38. A Moça Tecelã - Marina Colasanti
  39. A morte e a morte de Quincas Berro D'água - Jorge Amado
  40. A Moreninha (quadrinhos) - Joaquim Manuel de Macedo
  41. A Montanha Mágica - Thomas Mann
  42. A Outra Face: História de uma Menina Afegã - Deborah Ellis
  43. A Palavra não Dita - Walcyr Carrasco
  44. A Palavra que resta - Stênio Gardel
  45. A Princesa: Maquiavel para Mulheres - Harriet Rubin
  46. A Prateleira do Amor: sobre Homens, Mulheres e Relações - Valeska Zanello
  47. A Revolução dos Bichos - George Orwell
  48. A Serra dos Dois Meninos - A. Fraga Lima
  49. A Serra dos Dois Meninos (Vagalume) - A. Fraga Lima
  50. A sorte segue a coragem! - Mário Sérgio Cortella
  51. A Tempestade (adaptação) - William Shakespeare
  52. A Turma da Rua Quinze - Marçal Aquino
  53. A Turma da Rua Quinze (Vagalume) - Marçal Aquino
  54. A Viagem de Parvana: Mais Histórias de uma Garota Afegã - Deborah Ellis
  55. Abdias (Abdias do Nascimento) - Júlio Emílio Braz
  56. Adeus às Armas - Ernest Hemingway
  57. Admirável Mundo Novo - Aldous Huxley
  58. Açúcar Amargo - Luiz Puntel
  59. Açúcar amargo (Vagalume) - Luiz Puntel
  60. Ainda Estou Aqui - Marcelo Rubens Paiva
  61. Aleijadinho - Regina Drummond
  62. Alice no País das Maravilhas - Lewis Carroll
  63. Alice no País da Mentira - Pedro Bandeira
  64. Amar, Verbo Intransitivo (quadrinhos) - Mário de Andrade
  65. Amor de Capitu - Fernando Sabino
  66. Ana e Pedro: Cartas - Vivina de A. Pereira
  67. Anna Karenina (adaptação) - Liev Tolstói
  68. Antes que o Sol Apareça - Lucília Junqueira
  69. Aprendendo a Cair - Mikäel Ross
  70. Aprendiz do Futuro - Gilberto Dimenstein
  71. As Aventuras de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
  72. As Aventuras de Tom Sawyer (adaptação) - Mark Twain
  73. As Caçadas de Pedrinho - Monteiro Lobato
  74. As Cores da Escravidão - Ieda de Oliveira
  75. As Horas Nuas - Lygia Fagundes Telles
  76. As Mil e Uma Noites (adaptação) - Julieta de Godoy Ladeira
  77. Assassinato no Expresso do Oriente - Agatha Christie
  78. Astronomia: os astros, a ciência, a vida cotidiana - Marcelo Girardi
  79. Até as estrelas parecem solitárias - Maya Angelou
  80. Aventuras de Xisto (Vagalume) - Lúcia Machado de Almeida
  81. Becos da Memória - Conceição Evaristo
  82. Bonecas Russas - Eliana Cardoso
  83. Breves Respostas para Grandes Questões - Stephen Hawking
  84. Canção para ninar menino grande - Conceição Evaristo
  85. Capitães da Areia - Jorge Amado
  86. Cartas de uma Menina Presa - Débora Diniz
  87. Cartas para a minha avó - Djamila Ribeiro
  88. Cartas para Martin - Álvaro Cardoso Gomes
  89. Cartas para Minha Mãe - Teresa Cárdenas
  90. Cem Anos de Solidão - Gabriel García Márquez
  91. Chico Bento: Verdade - Orlandeli
  92. Cinzas do Norte - Milton Hatoum
  93. Clara dos Anjos (adaptação) - Lima Barreto
  94. Como é Para Você? - Sophie Kinsella
  95. Como se fosse um monstro - Fabiane Guimarães
  96. Copo Vazio - Menalton Braff
  97. Cora Coragem Cora Poesia - Vicência Bretas Tahan
  98. Coração Acelerando - Lilian Sypriano
  99. Coração de Onça - Ofélia Fontes
  100. Coração de Onça (Vagalume) - Ofélia Fontes
  101. Coração de Vidro - José Mauro de Vasconcelos
  102. Coragem de Viver - Fabrício Carpinejar
  103. Corações Partidos - Luiz Antônio Aguiar
  104. Crime e Castigo - Feodor Dostoiévski
  105. Cumbe - Marcelo DSalete
  106. Dandara e Zumbi - Maria Júlio Maltese
  107. De Marte à Favela - Aline Midlej; Edu Lyra
  108. De Onde Eles Vêm? - Jeferson Tenório
  109. De Quanta Terra Precisa o Homem? - Liev Tolstói
  110. Degredado em Santa Cruz - Sônia SantAnna
  111. Democracia - Philip Bunting
  112. Depois Daquela Viagem - Valéria Piassa Polizzi
  113. Desconstruindo - Una Una
  114. Destino em Aberto - Marisa Lajolo
  115. Dias Perfeitos - Raphael Montes
  116. Diário de Fernando: nos cárceres da ditadura militar brasileira - Frei Betto
  117. Dom Casmurro - Machado de Assis
  118. Dom Quixote (adaptação) - Miguel de Cervantes
  119. Dona Casmurra e seu tigrão - Ivan Jaf
  120. Do Outro Lado Tem Segredos - Ana Maria Machado
  121. Do Outro Mundo - Ana Maria Machado
  122. Drácula (adaptação) - Bram Stoker
  123. Eles Não São Anjos Como Eu - Márcia Krusptas
  124. Em Busca de Mim - Viola Davis
  125. Enigma na Televisão (Vagalume) - Marcos Rey
  126. Entre Rios - Domingos Pellegrini
  127. Esaú e Jacó (adaptação) - Machado de Assis
  128. Essa Terra - Antônio Torres
  129. Éramos Seis - Maria José Dupré
  130. Éramos Seis (Vagalume) - Maria José Dupré
  131. Extraordinário - R. J. Palacio
  132. Feridas Invisíveis: Abuso Não Físico Contra Mulheres - Frederick Palmer
  133. Felicidade Autêntica - Martin E. P. Seligman
  134. Feliz Ano Velho - Marcelo Rubens Paiva
  135. Fernão Capelo Gaivota - Richard Bach
  136. Fique Onde Está e Então Corra - John Boyne
  137. Foi um Péssimo Dia - Natália Borges Polesso
  138. Formigas: lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra - William Douglas; Davi Lago
  139. Francas Palavras - Emerson Franco
  140. Frankenstein (adaptação) - Mary Shelley
  141. Frankenstein (HQ) - Larissa Palmieri
  142. Futuro Ancestral - Ailton Krenak
  143. Galileia - Reinaldo Correia de Brito
  144. Garota, Interrompida - Susanna Kaysen
  145. George e o Segredo do Universo - Lucy Hawking; Stephen Hawking
  146. Globalização: As Consequências Humanas - Zygmunt Bauman
  147. Grande Sertão: Veredas - Guimarães Rosa
  148. Guerra e Paz - Liev Tolstói
  149. Hamlet - William Shakespeare
  150. Hibisco Roxo - Chimamanda Ngozi Adichie
  151. Histórias de Mistério - Lygia Fagundes Telles
  152. Histórias Lindas de Morrer - Ana Claudia Quintana Arantes
  153. Ideias para adiar o fim do mundo - Ailton Krenak
  154. Inteligência Emocional - Daniel Goleman
  155. Incidente em Antares - Erico Verissimo
  156. Invisíveis Marias: Histórias Além das Quatro Paredes - Rejane Jungbluth Suxberger
  157. Iracema (adaptação) - José de Alencar
  158. Iracema (HQ) - Ivan Jaf
  159. Jeremias (Pele) - Rafael Calça
  160. Jogo Duro - Lia Zatz
  161. João e os 10 Pés de Feijão - José Roberto Torero
  162. K: Relato de uma Busca - B. Kucinski
  163. Kopenawa (Davi Kopenawa) - Orlando Nilha
  164. Leonardo da Vinci e seu supercérebro - Michael Cox
  165. Livre: a jornada de uma mulher em busca do recomeço - Cheryl Strayed
  166. Luna Clara e Apolo Onze - Adriana Falcão
  167. Macunaíma - Mário de Andrade
  168. Madame Bovary - Gustave Flaubert
  169. Malala: A Menina Que Queria Ir para a Escola - Adriana Carranca
  170. Malcom (Malcom X) - Fabiana Terense
  171. Mano Descobre a Diferença - Gilberto Dimenstein
  172. Mano Descobre a Ecologia - Gilberto Dimenstein
  173. Mano Descobre a Liberdade - Gilberto Dimenstein
  174. Mano Descobre a Paz - Gilberto Dimenstein
  175. Mano Descobre a Solidariedade - Gilberto Dimenstein
  176. Mano Descobre o Amor - Gilberto Dimenstein
  177. Maria Quitéria de Jesus: Uma Heroína da Independência - Marianna Teixeira Farias
  178. Memorial de Aires - Machado de Assis
  179. Memórias de um Sargento de Milícias (quadrinhos) - Manuel Antônio de Almeida
  180. Memórias do Cárcere - Graciliano Ramos
  181. Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis
  182. Meio ambiente: Uma introdução para crianças - Michael Driscoll
  183. Menino de Asas - Homero Homem
  184. Menino de Asas (Vagalume) - Homero Homem
  185. Menino de Engenho - José Lins do Rêgo
  186. Meninos da Rua Paulo - Ferenc Molnár
  187. Meninos sem Pátria - Luiz Puntel
  188. Meninos sem Pátria (Vagalume) - Luiz Puntel
  189. Meu Nome é Parvana - Deborah Ellis
  190. Meu Pé de Laranja Lima - José Mauro de Vasconcelos
  191. Meu Pé de Laranja Lima (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
  192. Meu planeta, minha casa - Shirley Souza
  193. Mil Coisas Podem Acontecer - Jacobo Fernández Serrano
  194. Minhas Duas Meninas - Teté Ribeiro
  195. Miss Davis - Sybille Tietux de La Croix
  196. Moby Dick (quadrinhos) - Herman Melville
  197. Moby Dick (HQ) - Lance Stahlberg
  198. Muito Longe de Casa - Ishmael Beah
  199. Na Mira do Vampiro - Lopes dos Santos
  200. Na Mira do Vampiro (Vagalume) - Lopes dos Santos
  201. Na Minha Pele - Lázaro Ramos
  202. Na Nossa Pele - Lázaro Ramos
  203. Não vou mais lavar os pratos - Cristiano Sobral
  204. Não Verás País Nenhum - Ignácio de Loyola Brandão
  205. Niède Guidon: A Arqueóloga da Humanidade - Valeska Zanello; Ana Miriam Wuensch
  206. Nise da Silveira: a Jovem Minerva que Queria ser Médica - Milena Pinillos
  207. No País das Últimas Coisas - Paul Auster
  208. Noite Sem Fim - Agatha Christie
  209. Notas Sobre o Luto - Chimamanda Ngozi Adichie
  210. Nove Noites - Bernardo Carvalho
  211. Nunca Deixe de Tentar - Michael Jordan
  212. O Alienista (quadrinhos) - Machado de Assis
  213. O Alienista (adaptação - Coleção É Só o Começo) - Machado de Assis
  214. O Amanhã Não Está à Venda - Ailton Krenak
  215. O Apanhador no Campo de Centeio - J. D. Salinger
  216. O Ateneu (quadrinhos) - Raul Pompeia
  217. O Ateneu (HQ) - Marcelo Quintanilha
  218. O Caso da Borboleta Atíria (Vagalume) - Lúcia Machado de Almeida
  219. O Cidadão de Papel - Gilberto Dimenstein
  220. O Compadre de Ogum - Jorge Amado
  221. O Conto da Aia - Margaret Atwood
  222. O Conto da Aia (graphic novel) - Margaret Atwood
  223. O Corcunda de Notre Dame (adaptação) - Victor Hugo
  224. O Cortiço - Aluísio Azevedo
  225. O Crime do Cais do Valongo - Eliana Alves Cruz
  226. O Diário de Anne Frank (quadrinhos) - Anne Frank
  227. O Dia do Curinga - Jostein Gaarder
  228. O Empinador de Estrela - Lourenço Diaféria
  229. O Encontro Marcado - Fernando Sabino
  230. O Escaravelho do Diabo - Lúcia Machado de Almeida
  231. O Estrangeiro - Albert Camus
  232. O Fantasma da Ópera - Gaston Leroux
  233. O Fazedor de Velhos - Rodrigo Lacerda
  234. O Feijão e o Sonho - Orígenes Lessa
  235. O Feijão e o Sonho (Vagalume) - Orígenes Lessa
  236. O Flautista de Hamelin - Tatiana Belinky
  237. O Gato e o Diabo - James Joyce
  238. O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Jorge Amado
  239. O Gigante de Botas - Ofélia Fontes
  240. O Gigante de Botas (Vagalume) - Ofélia Fontes
  241. O Guarani (quadrinhos) - José de Alencar
  242. O Guarani (HQ) - Ivan Jaf
  243. O Homem da Máscara de Ferro (adaptação) - Alexandre Dumas
  244. O Homem que Calculava - Malba Tahan
  245. O Homem Que Espalhou o Deserto - Ignácio de Loyola Brandão
  246. O Jardim Secreto - Frances Hodgson Burnett
  247. O Karaíba: uma História do Pré-Brasil - Daniel Munduruku
  248. O Livro do Amor de Júlia e Tomás - Gláucia Lewicki
  249. O Menino do Dedo Verde - Maurice Druon
  250. O Menino Nelson Mandela - Viviana Mazza
  251. O Menino Secéu - Regina Drummond
  252. O Menino sem imaginação - Carlos Eduardo Novaes
  253. O Mestre e o Herói - Domingos Pellegrini
  254. O Médico e o Monstro (adaptação) - Robert Louis Stevenson
  255. O Mercador de Veneza (adaptação) - William Shakespeare
  256. O Mistério da Biblioteca - Martin Widmark
  257. O Mistério da Casa Verde - Moacyr Scliar
  258. O Mistério do 5 Estrelas - Marcos Rey
  259. O Ostrac (não) - [removido: não consta como título no arquivo]
  260. O Perigo de uma História Única - Chimamanda Ngozi Adichie
  261. O Pequeno Príncipe - Antoine de Saint-Exupéry
  262. O Príncipe - Nicolau Maquiavel
  263. O Príncipe e o Mendigo (adaptação) - Mark Twain
  264. O Processo - Franz Kafka
  265. O Preço do Sucesso - Giselda L. Nicolelis
  266. O Prisioneiro B-3087 - Ruth Gruener; Jack Gruener
  267. O Quinze - Rachel de Queiroz
  268. O Rapto do Garoto de Ouro - Marcos Rey
  269. O Rei Que Não Sabia de Nada - Ruth Rocha
  270. O Reizinho Mandão - Ruth Rocha
  271. O Retorno e o Terno - Rubem Alves
  272. O Santo e a Porca - Ariano Suassuna
  273. O Sol é Para Todos (graphic novel) - Harper Lee
  274. O Som do Rugido da Onça - Micheliny Verunschk
  275. Ostra Feliz não Faz Pérola - Rubem Alves
  276. Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister - Johann Wolfgang von Goethe
  277. Os Barcos de Papel - José Maviael Monteiro
  278. Os Espiões - Luis Fernando Verissimo
  279. Os Leopardos de Kafka - Moacyr Scliar
  280. Os Lusíadas (adaptação) - Luís Vaz de Camões
  281. Os Miseráveis (adaptação) - Victor Hugo
  282. Os Sertões (adaptação) - Euclides da Cunha
  283. Os Sofrimentos do Jovem Werther (adaptação) - Goethe
  284. Persépolis - Marjane Satrapi
  285. Pagu: A Luta de Cada Um - Lia Zatz
  286. Pequeno Manual Antirracista - Djamila Ribeiro
  287. Pra que serve? - Ruth Rocha
  288. Pra vida toda valer a pena viver - Ana Claudia Quintana Arantes
  289. Presos que menstruam - Nana Queiroz
  290. Prisioneiras - Drauzio Varella
  291. Quando me Descobri Negra - Bianca Santana
  292. Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada - Carolina Maria de Jesus
  293. Quarto de Despejo (HQ) - Triscila Oliveira
  294. Quarenta Dias - Maria Valéria Rezende
  295. Querido Estudante Negro - Bárbara Carine Soares Pinheiro
  296. Quinzinho, o Tiradentes - Regina Drummond
  297. Razão e Sensibilidade - Jane Austen
  298. Relato de um Náufrago - Gabriel García Márquez
  299. Rio Acima - Pedro Cesarino
  300. Robin Hood (adaptação) - Howard Pyle
  301. Romeu e Julieta (adaptação) - William Shakespeare
  302. Ruth Rocha Conta a Ilíada - Ruth Rocha
  303. Ruth Rocha Conta a Odisseia - Ruth Rocha
  304. Sagarana - Guimarães Rosa
  305. São Bernardo - Graciliano Ramos
  306. Sem Família - Hector Malot
  307. Sem Gentileza - Futhi Ntshingila
  308. Sempre Amigos - Fernando Carraro
  309. Senhora (quadrinhos) - José de Alencar
  310. Senhora (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
  311. Sozinha no Mundo - Marcos Rey
  312. Sozinha no Mundo (Vagalume) - Marcos Rey
  313. Sueli (Sueli Carneiro) - Rodrigo Luís
  314. Tempo de Voo - Bartolomeu Campos de Queirós
  315. Terra Papagalli - José Roberto Torero
  316. Transparências da Eternidade - Rubem Alves
  317. Tristão e Isolda (adaptação) - Joseph Bédier
  318. Triste Fim de Policarpo Quaresma - Lima Barreto
  319. Triste Fim (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
  320. Tudo é Rio - Carla Madeira
  321. Turma da Mônica: Laços - Victor Cafaggi
  322. Uma Guerreira Chamada Anitta Garibaldi - Regina Drummond
  323. Uma História de Futebol - José Roberto Torero
  324. Uma História de Natal - Charles Dickens
  325. Uma História Feita por Mãos Negras - Beatriz Nascimento
  326. Uma Maré de Desejos - Georgiana Martins
  327. Um Amigo para Sempre - Marina Colasanti
  328. Um Corpo de Mulher - Fernando Sabino
  329. Um Defeito de Cor - Ana Maria Gonçalves
  330. Um Estudo em Vermelho - Arthur Conan Doyle
  331. Úrsula - Maria Firmina dos Reis
  332. Vestido de Noiva - Nelson Rodrigues
  333. Vida de Droga - Walcyr Carrasco
  334. Vidas Secas - Graciliano Ramos
  335. Você não é invisível - Lázaro Ramos
  336. Zumbi dos Palmares - Luiz Galdino

