Veja os livros que Bolsonaro pode ler para reduzir a pena

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na quinta-feira, 15, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a participar do programa de remição de pena pela leitura, mecanismo que permite abater dias da condenação a partir da leitura e da produção de resenhas.
O programa está previsto na Lei de Execução Penal e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pelas regras, é possível reduzir quatro dias da pena a cada obra lida, desde que o preso elabore relatórios ou resenhas, que precisam ser analisados por uma comissão da unidade prisional e homologados pela Justiça.
A lista oficial de títulos autorizados é extensa, reúne clássicos da literatura, obras contemporâneas, biografias, HQs e livros sobre democracia, direitos humanos e ditadura, e inclui, por exemplo, Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, Democracia, de Philip Bunting, Crime e Castigo, de Feodor Dostoiévski, e A Autobiografia de Martin Luther King, de Martin Luther King, entre centenas de outros.
Em janeiro de 2025, Bolsonaro afirmou não ter tempo de ler livros e que se mantém informado por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. No entanto, a defesa do ex-presidente pediu autorização para que o ex-chefe do Executivo possa reduzir a pena por meio da leitura de livros.
Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira, 15, para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, também conhecido como Papudinha. Ele foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão por cinco crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Veja todos os livros previstos no programa:
- 12 Horas de Terror - Marcos Rey
- 1968: o ano que não terminou - Zuenir Ventura
- 1984 - George Orwell
- 1984 (HQ) - Fido Nesti
- A Aldeia Sagrada (Vagalume) - Francisco Marins
- A Árvore que Dava Dinheiro - Domingos Pellegrini
- A autobiografia de Martin Luther King - Martin Luther King
- A Bolsa Amarela - Lygia Bojunga
- A Casa da Madrinha - Lygia Bojunga
- A Caverna - José Saramago
- A Cidade Perdida - Pedro Térron
- A Colcha de Retalhos - Conceil Corrêa da Silva; Nye Ribeiro
- A Cor do Preconceito - Carmen Lúcia Campos; Sueli Carneiro
- A Cor Púrpura - Alice Walker
- A Coragem de Ser Imperfeito - Brené Brown
- A Divina Comédia (adaptação) - Dante Alighieri
- A Escrava Isaura (quadrinhos) - Bernardo Guimarães
- A Escrava Isaura (adaptação - Coleção É Só o Começo) - Bernardo Guimarães
- A Falecida - Nelson Rodrigues
- A Guerra Não Tem Rosto de Mulher - Svetlana Aleksiévitch
- A Guerra que Salvou a Minha Vida - Kimberly Bradley
- A História de Irena Sendler - Anna Mieszkowska
- A História do Amor de Fernando e Isaura - Ariano Suassuna
- A Hora da Estrela - Clarice Lispector
- A Ilha do Conhecimento - Marcelo Gleiser
- A Ilha do Tesouro (HQ) - Robert Louis Stevenson
- A Ilha Perdida - Maria José Dupré
- A Ilha Perdida (Vagalume) - Maria José Dupré
- A Lenda de Narciso (adaptação) - Luiz Guasco
- A Letra Escarlate (adaptação) - Nathaniel Hawthorne
- A Leveza das Pedras - Jonas Ribeiro
- A Maldição do Tesouro do Faraó (Vagalume) - José Maviael Monteiro
- A Mão e a Luva (adaptação) - Machado de Assis
- A Mão Esquerda da Escuridão - Ursula K. Le Guin
- A Megera Domada (adaptação) - William Shakespeare
- A Menina e o Pássaro Encantado - Rubem Alves
- A Metamorfose - Franz Kafka
- A Moça Tecelã - Marina Colasanti
- A morte e a morte de Quincas Berro D'água - Jorge Amado
- A Moreninha (quadrinhos) - Joaquim Manuel de Macedo
- A Montanha Mágica - Thomas Mann
- A Outra Face: História de uma Menina Afegã - Deborah Ellis
- A Palavra não Dita - Walcyr Carrasco
- A Palavra que resta - Stênio Gardel
- A Princesa: Maquiavel para Mulheres - Harriet Rubin
- A Prateleira do Amor: sobre Homens, Mulheres e Relações - Valeska Zanello
- A Revolução dos Bichos - George Orwell
- A Serra dos Dois Meninos - A. Fraga Lima
- A Serra dos Dois Meninos (Vagalume) - A. Fraga Lima
- A sorte segue a coragem! - Mário Sérgio Cortella
- A Tempestade (adaptação) - William Shakespeare
- A Turma da Rua Quinze - Marçal Aquino
- A Turma da Rua Quinze (Vagalume) - Marçal Aquino
- A Viagem de Parvana: Mais Histórias de uma Garota Afegã - Deborah Ellis
- Abdias (Abdias do Nascimento) - Júlio Emílio Braz
- Adeus às Armas - Ernest Hemingway
- Admirável Mundo Novo - Aldous Huxley
- Açúcar Amargo - Luiz Puntel
- Açúcar amargo (Vagalume) - Luiz Puntel
- Ainda Estou Aqui - Marcelo Rubens Paiva
- Aleijadinho - Regina Drummond
- Alice no País das Maravilhas - Lewis Carroll
- Alice no País da Mentira - Pedro Bandeira
- Amar, Verbo Intransitivo (quadrinhos) - Mário de Andrade
- Amor de Capitu - Fernando Sabino
- Ana e Pedro: Cartas - Vivina de A. Pereira
- Anna Karenina (adaptação) - Liev Tolstói
- Antes que o Sol Apareça - Lucília Junqueira
- Aprendendo a Cair - Mikäel Ross
- Aprendiz do Futuro - Gilberto Dimenstein
- As Aventuras de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle
- As Aventuras de Tom Sawyer (adaptação) - Mark Twain
- As Caçadas de Pedrinho - Monteiro Lobato
- As Cores da Escravidão - Ieda de Oliveira
- As Horas Nuas - Lygia Fagundes Telles
- As Mil e Uma Noites (adaptação) - Julieta de Godoy Ladeira
- Assassinato no Expresso do Oriente - Agatha Christie
- Astronomia: os astros, a ciência, a vida cotidiana - Marcelo Girardi
- Até as estrelas parecem solitárias - Maya Angelou
- Aventuras de Xisto (Vagalume) - Lúcia Machado de Almeida
- Becos da Memória - Conceição Evaristo
- Bonecas Russas - Eliana Cardoso
- Breves Respostas para Grandes Questões - Stephen Hawking
- Canção para ninar menino grande - Conceição Evaristo
- Capitães da Areia - Jorge Amado
- Cartas de uma Menina Presa - Débora Diniz
- Cartas para a minha avó - Djamila Ribeiro
- Cartas para Martin - Álvaro Cardoso Gomes
- Cartas para Minha Mãe - Teresa Cárdenas
- Cem Anos de Solidão - Gabriel García Márquez
- Chico Bento: Verdade - Orlandeli
- Cinzas do Norte - Milton Hatoum
- Clara dos Anjos (adaptação) - Lima Barreto
- Como é Para Você? - Sophie Kinsella
- Como se fosse um monstro - Fabiane Guimarães
- Copo Vazio - Menalton Braff
- Cora Coragem Cora Poesia - Vicência Bretas Tahan
- Coração Acelerando - Lilian Sypriano
- Coração de Onça - Ofélia Fontes
- Coração de Onça (Vagalume) - Ofélia Fontes
- Coração de Vidro - José Mauro de Vasconcelos
- Coragem de Viver - Fabrício Carpinejar
- Corações Partidos - Luiz Antônio Aguiar
- Crime e Castigo - Feodor Dostoiévski
- Cumbe - Marcelo DSalete
- Dandara e Zumbi - Maria Júlio Maltese
- De Marte à Favela - Aline Midlej; Edu Lyra
- De Onde Eles Vêm? - Jeferson Tenório
- De Quanta Terra Precisa o Homem? - Liev Tolstói
- Degredado em Santa Cruz - Sônia SantAnna
- Democracia - Philip Bunting
- Depois Daquela Viagem - Valéria Piassa Polizzi
- Desconstruindo - Una Una
- Destino em Aberto - Marisa Lajolo
- Dias Perfeitos - Raphael Montes
- Diário de Fernando: nos cárceres da ditadura militar brasileira - Frei Betto
- Dom Casmurro - Machado de Assis
- Dom Quixote (adaptação) - Miguel de Cervantes
- Dona Casmurra e seu tigrão - Ivan Jaf
- Do Outro Lado Tem Segredos - Ana Maria Machado
- Do Outro Mundo - Ana Maria Machado
- Drácula (adaptação) - Bram Stoker
- Eles Não São Anjos Como Eu - Márcia Krusptas
- Em Busca de Mim - Viola Davis
- Enigma na Televisão (Vagalume) - Marcos Rey
- Entre Rios - Domingos Pellegrini
- Esaú e Jacó (adaptação) - Machado de Assis
- Essa Terra - Antônio Torres
- Éramos Seis - Maria José Dupré
- Éramos Seis (Vagalume) - Maria José Dupré
- Extraordinário - R. J. Palacio
- Feridas Invisíveis: Abuso Não Físico Contra Mulheres - Frederick Palmer
- Felicidade Autêntica - Martin E. P. Seligman
- Feliz Ano Velho - Marcelo Rubens Paiva
- Fernão Capelo Gaivota - Richard Bach
- Fique Onde Está e Então Corra - John Boyne
- Foi um Péssimo Dia - Natália Borges Polesso
- Formigas: lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra - William Douglas; Davi Lago
- Francas Palavras - Emerson Franco
- Frankenstein (adaptação) - Mary Shelley
- Frankenstein (HQ) - Larissa Palmieri
- Futuro Ancestral - Ailton Krenak
- Galileia - Reinaldo Correia de Brito
- Garota, Interrompida - Susanna Kaysen
- George e o Segredo do Universo - Lucy Hawking; Stephen Hawking
- Globalização: As Consequências Humanas - Zygmunt Bauman
- Grande Sertão: Veredas - Guimarães Rosa
- Guerra e Paz - Liev Tolstói
- Hamlet - William Shakespeare
- Hibisco Roxo - Chimamanda Ngozi Adichie
- Histórias de Mistério - Lygia Fagundes Telles
- Histórias Lindas de Morrer - Ana Claudia Quintana Arantes
- Ideias para adiar o fim do mundo - Ailton Krenak
- Inteligência Emocional - Daniel Goleman
- Incidente em Antares - Erico Verissimo
- Invisíveis Marias: Histórias Além das Quatro Paredes - Rejane Jungbluth Suxberger
- Iracema (adaptação) - José de Alencar
- Iracema (HQ) - Ivan Jaf
- Jeremias (Pele) - Rafael Calça
- Jogo Duro - Lia Zatz
- João e os 10 Pés de Feijão - José Roberto Torero
- K: Relato de uma Busca - B. Kucinski
- Kopenawa (Davi Kopenawa) - Orlando Nilha
- Leonardo da Vinci e seu supercérebro - Michael Cox
- Livre: a jornada de uma mulher em busca do recomeço - Cheryl Strayed
- Luna Clara e Apolo Onze - Adriana Falcão
- Macunaíma - Mário de Andrade
- Madame Bovary - Gustave Flaubert
- Malala: A Menina Que Queria Ir para a Escola - Adriana Carranca
- Malcom (Malcom X) - Fabiana Terense
- Mano Descobre a Diferença - Gilberto Dimenstein
- Mano Descobre a Ecologia - Gilberto Dimenstein
- Mano Descobre a Liberdade - Gilberto Dimenstein
- Mano Descobre a Paz - Gilberto Dimenstein
- Mano Descobre a Solidariedade - Gilberto Dimenstein
- Mano Descobre o Amor - Gilberto Dimenstein
- Maria Quitéria de Jesus: Uma Heroína da Independência - Marianna Teixeira Farias
- Memorial de Aires - Machado de Assis
- Memórias de um Sargento de Milícias (quadrinhos) - Manuel Antônio de Almeida
- Memórias do Cárcere - Graciliano Ramos
- Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis
- Meio ambiente: Uma introdução para crianças - Michael Driscoll
- Menino de Asas - Homero Homem
- Menino de Asas (Vagalume) - Homero Homem
- Menino de Engenho - José Lins do Rêgo
- Meninos da Rua Paulo - Ferenc Molnár
- Meninos sem Pátria - Luiz Puntel
- Meninos sem Pátria (Vagalume) - Luiz Puntel
- Meu Nome é Parvana - Deborah Ellis
- Meu Pé de Laranja Lima - José Mauro de Vasconcelos
- Meu Pé de Laranja Lima (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
- Meu planeta, minha casa - Shirley Souza
- Mil Coisas Podem Acontecer - Jacobo Fernández Serrano
- Minhas Duas Meninas - Teté Ribeiro
- Miss Davis - Sybille Tietux de La Croix
- Moby Dick (quadrinhos) - Herman Melville
- Moby Dick (HQ) - Lance Stahlberg
- Muito Longe de Casa - Ishmael Beah
- Na Mira do Vampiro - Lopes dos Santos
- Na Mira do Vampiro (Vagalume) - Lopes dos Santos
- Na Minha Pele - Lázaro Ramos
- Na Nossa Pele - Lázaro Ramos
- Não vou mais lavar os pratos - Cristiano Sobral
- Não Verás País Nenhum - Ignácio de Loyola Brandão
- Niède Guidon: A Arqueóloga da Humanidade - Valeska Zanello; Ana Miriam Wuensch
- Nise da Silveira: a Jovem Minerva que Queria ser Médica - Milena Pinillos
- No País das Últimas Coisas - Paul Auster
- Noite Sem Fim - Agatha Christie
- Notas Sobre o Luto - Chimamanda Ngozi Adichie
- Nove Noites - Bernardo Carvalho
- Nunca Deixe de Tentar - Michael Jordan
- O Alienista (quadrinhos) - Machado de Assis
- O Alienista (adaptação - Coleção É Só o Começo) - Machado de Assis
- O Amanhã Não Está à Venda - Ailton Krenak
- O Apanhador no Campo de Centeio - J. D. Salinger
- O Ateneu (quadrinhos) - Raul Pompeia
- O Ateneu (HQ) - Marcelo Quintanilha
- O Caso da Borboleta Atíria (Vagalume) - Lúcia Machado de Almeida
- O Cidadão de Papel - Gilberto Dimenstein
- O Compadre de Ogum - Jorge Amado
- O Conto da Aia - Margaret Atwood
- O Conto da Aia (graphic novel) - Margaret Atwood
- O Corcunda de Notre Dame (adaptação) - Victor Hugo
- O Cortiço - Aluísio Azevedo
- O Crime do Cais do Valongo - Eliana Alves Cruz
- O Diário de Anne Frank (quadrinhos) - Anne Frank
- O Dia do Curinga - Jostein Gaarder
- O Empinador de Estrela - Lourenço Diaféria
- O Encontro Marcado - Fernando Sabino
- O Escaravelho do Diabo - Lúcia Machado de Almeida
- O Estrangeiro - Albert Camus
- O Fantasma da Ópera - Gaston Leroux
- O Fazedor de Velhos - Rodrigo Lacerda
- O Feijão e o Sonho - Orígenes Lessa
- O Feijão e o Sonho (Vagalume) - Orígenes Lessa
- O Flautista de Hamelin - Tatiana Belinky
- O Gato e o Diabo - James Joyce
- O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Jorge Amado
- O Gigante de Botas - Ofélia Fontes
- O Gigante de Botas (Vagalume) - Ofélia Fontes
- O Guarani (quadrinhos) - José de Alencar
- O Guarani (HQ) - Ivan Jaf
- O Homem da Máscara de Ferro (adaptação) - Alexandre Dumas
- O Homem que Calculava - Malba Tahan
- O Homem Que Espalhou o Deserto - Ignácio de Loyola Brandão
- O Jardim Secreto - Frances Hodgson Burnett
- O Karaíba: uma História do Pré-Brasil - Daniel Munduruku
- O Livro do Amor de Júlia e Tomás - Gláucia Lewicki
- O Menino do Dedo Verde - Maurice Druon
- O Menino Nelson Mandela - Viviana Mazza
- O Menino Secéu - Regina Drummond
- O Menino sem imaginação - Carlos Eduardo Novaes
- O Mestre e o Herói - Domingos Pellegrini
- O Médico e o Monstro (adaptação) - Robert Louis Stevenson
- O Mercador de Veneza (adaptação) - William Shakespeare
- O Mistério da Biblioteca - Martin Widmark
- O Mistério da Casa Verde - Moacyr Scliar
- O Mistério do 5 Estrelas - Marcos Rey
- O Ostrac (não) - [removido: não consta como título no arquivo]
- O Perigo de uma História Única - Chimamanda Ngozi Adichie
- O Pequeno Príncipe - Antoine de Saint-Exupéry
- O Príncipe - Nicolau Maquiavel
- O Príncipe e o Mendigo (adaptação) - Mark Twain
- O Processo - Franz Kafka
- O Preço do Sucesso - Giselda L. Nicolelis
- O Prisioneiro B-3087 - Ruth Gruener; Jack Gruener
- O Quinze - Rachel de Queiroz
- O Rapto do Garoto de Ouro - Marcos Rey
- O Rei Que Não Sabia de Nada - Ruth Rocha
- O Reizinho Mandão - Ruth Rocha
- O Retorno e o Terno - Rubem Alves
- O Santo e a Porca - Ariano Suassuna
- O Sol é Para Todos (graphic novel) - Harper Lee
- O Som do Rugido da Onça - Micheliny Verunschk
- Ostra Feliz não Faz Pérola - Rubem Alves
- Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister - Johann Wolfgang von Goethe
- Os Barcos de Papel - José Maviael Monteiro
- Os Espiões - Luis Fernando Verissimo
- Os Leopardos de Kafka - Moacyr Scliar
- Os Lusíadas (adaptação) - Luís Vaz de Camões
- Os Miseráveis (adaptação) - Victor Hugo
- Os Sertões (adaptação) - Euclides da Cunha
- Os Sofrimentos do Jovem Werther (adaptação) - Goethe
- Persépolis - Marjane Satrapi
- Pagu: A Luta de Cada Um - Lia Zatz
- Pequeno Manual Antirracista - Djamila Ribeiro
- Pra que serve? - Ruth Rocha
- Pra vida toda valer a pena viver - Ana Claudia Quintana Arantes
- Presos que menstruam - Nana Queiroz
- Prisioneiras - Drauzio Varella
- Quando me Descobri Negra - Bianca Santana
- Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada - Carolina Maria de Jesus
- Quarto de Despejo (HQ) - Triscila Oliveira
- Quarenta Dias - Maria Valéria Rezende
- Querido Estudante Negro - Bárbara Carine Soares Pinheiro
- Quinzinho, o Tiradentes - Regina Drummond
- Razão e Sensibilidade - Jane Austen
- Relato de um Náufrago - Gabriel García Márquez
- Rio Acima - Pedro Cesarino
- Robin Hood (adaptação) - Howard Pyle
- Romeu e Julieta (adaptação) - William Shakespeare
- Ruth Rocha Conta a Ilíada - Ruth Rocha
- Ruth Rocha Conta a Odisseia - Ruth Rocha
- Sagarana - Guimarães Rosa
- São Bernardo - Graciliano Ramos
- Sem Família - Hector Malot
- Sem Gentileza - Futhi Ntshingila
- Sempre Amigos - Fernando Carraro
- Senhora (quadrinhos) - José de Alencar
- Senhora (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
- Sozinha no Mundo - Marcos Rey
- Sozinha no Mundo (Vagalume) - Marcos Rey
- Sueli (Sueli Carneiro) - Rodrigo Luís
- Tempo de Voo - Bartolomeu Campos de Queirós
- Terra Papagalli - José Roberto Torero
- Transparências da Eternidade - Rubem Alves
- Tristão e Isolda (adaptação) - Joseph Bédier
- Triste Fim de Policarpo Quaresma - Lima Barreto
- Triste Fim (HQ) - Luiz Antônio Aguiar
- Tudo é Rio - Carla Madeira
- Turma da Mônica: Laços - Victor Cafaggi
- Uma Guerreira Chamada Anitta Garibaldi - Regina Drummond
- Uma História de Futebol - José Roberto Torero
- Uma História de Natal - Charles Dickens
- Uma História Feita por Mãos Negras - Beatriz Nascimento
- Uma Maré de Desejos - Georgiana Martins
- Um Amigo para Sempre - Marina Colasanti
- Um Corpo de Mulher - Fernando Sabino
- Um Defeito de Cor - Ana Maria Gonçalves
- Um Estudo em Vermelho - Arthur Conan Doyle
- Úrsula - Maria Firmina dos Reis
- Vestido de Noiva - Nelson Rodrigues
- Vida de Droga - Walcyr Carrasco
- Vidas Secas - Graciliano Ramos
- Você não é invisível - Lázaro Ramos
- Zumbi dos Palmares - Luiz Galdino