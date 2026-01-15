Bolsonaro é transferido para cumprir pena na Papudinha após decisão de Moraes

Jair Bolsonaro (PL) / Crédito: Evaristo Sá / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse transferido da Sala de Estado Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal/DF para a Sala de Estado Maior no 19º Batalhão da Polícia Militar (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como Papudinha. A transferência já foi feita e o ex-presidente já cumpre pena no local. Na Papudinha, já estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Os três foram condenados pela trama golpista.

Leia mais Moraes autoriza a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro Sobre o assunto Moraes autoriza a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro Visitação permanente de Michelle e filhos e assistência religiosa Na decisão sobre Bolsonaro, Moraes permite a visitação semanal permanente, respeitados os procedimentos do estabelecimento prisional, de Michelle Bolsonaro e dos filhos Carlos, Flávio, Eduardo e Renan, além da filha Laura e da enteada. O ministro autoriza assistência religiosa pelo bispo Robson Lemos Rodovalho e pelo pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni, a ser realizada uma vez por semana, além da participação de Bolsonaro no programa de remição de pena pela leitura. Grades na cama e sem Smart TV Moraes autorizou a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro após a queda que ele sofreu na última semana.

Já o pedido para acessar aparelho de televisão do tipo Smart TV foi indeferido, com a justificativa de que "não há qualquer previsão legal que assegure ao preso o direito à posse ou instalação de equipamentos eletrônicos com acesso à internet ou sistemas interativos". "Campanha de notícias fraudulentas", diz Moraes Ao longo da decisão, Moraes cita uma "sistemática tentativa de deslegitimar o regular e legal cumprimento da pena privativa de liberdade" de Bolsonaro. Segundo ele, há uma "campanha de notícias fraudulentas com intuito de tentar desqualificar e deslegitimar o Poder Judiciário". O ministro indica no documento trechos de entrevistas do senador Flávio Bolsonaro e publicações do ex-vereador Carlos Bolsonaro, nas quais criticam as condições da sala onde o pai deles estava preso.