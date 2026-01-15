Moraes autoriza a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses pela trama golpista / Crédito: Sergio Lima/AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Jair Bolsonaro (PL) após a queda que ele sofreu na semana passada. A autorização consta do despacho que determinou a transferência do ex-presidente Superintendência Regional da Polícia Federal, onde está preso atualmente, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.