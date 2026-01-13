Na prisão, Bolsonaro já pediu Smart TV, dieta especial e mais

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses na Superintendência da Policia Federal desde o dia 25 de novembro. / Crédito: Lula Marques/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre pena de 27 anos e três meses na Superintendência da Polícia Federal (PF), desde novembro do ano passado, após o fim do processo penal da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Desde então, Bolsonaro cumpre a pena em uma sala adaptada, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O local tem cama, televisão, mesa, cadeiras, ar-condicionado, frigobar e banheiro privativo disponível para o uso do ex-mandatário. Desde que foi preso, Bolsonaro já solicitou uma série de benefícios, como refeições especiais, visitas ilimitadas de familiares, dentre outros pedidos.

Leitura de livros para reduzir a pena A defesa de Bolsonaro informou na última quinta-feira, 8, que o ex-presidente mostrou interesse em reduzir a pena por meio da leitura de livros pré-selecionados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal. O programa é previsto no artigo 126 da Lei de Execução Penal e determina que a leitura do livro deve ser comprovada com uma resenha da obra. Um livro lido corresponde à redução de 4 dias de pena, mas há um limite de leituras. O apenado tem direito de ler 12 obras por ano, o que equivaleria a uma redução de até 48 dias.

Ruído no ar-condicionado

O ex-presidente queixou-se de um ruído contínuo no ar-condicionado da cela. Segundo a defesa, o barulho é “incompatível com o repouso mínimo necessário à manutenção das condições físicas e psicológicas do custodiado, configurando situação que ultrapassa o mero desconforto e passa a caracterizar perturbação contínua à saúde e integridade do preso".

A PF informou que não seria possível resolver o problema do barulho, pois as obras necessárias poderiam atrapalhar o funcionamento da unidade prisional. Prisão domiciliar A defesa de Bolsonaro já solicitou três vezes a prisão domiciliar. A primeira foi antes do julgamento ser concluído. A segunda foi em 19 de dezembro, quando Moraes negou a prisão domiciliar e deu aval para saída da prisão para uma cirurgia em que Bolsonaro tratou uma hérnia inguinal.

A terceira foi após a cirurgia, em 1° de janeiro. Todos os pedidos de prisão domiciliar alegaram motivos de saúde para a concessão do benefício. Acompanhamento médico

O ex-presidente dispõe de equipe médica particular a qualquer momento do dia, assim como foi estabelecido desde que ficou recluso em casa, no mês de agosto. Além disso, ele também pode ser atendido pelos profissionais de saúde da própria PF, como aconteceu no dia 6 de janeiro, quando ele caiu, bateu a cabeça em um móvel e foi atendido na unidade. Visita ilimitadas de familiares Desde o dia 18 de dezembro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não precisa pedir autorização do STF para visitar o marido. Além disso, a partir de 2 de janeiro, os filhos do ex-presidente e a enteada também não precisam de autorização prévia, devendo apenas seguir os horários de visita pré-estabelecidos da PF, que são as terças e quintas, das 9h às 11h, com cada visitante podendo passar 30 minutos com o custodeado.