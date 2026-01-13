Lula escolhe Wellington César Lima como ministro da Justiça

O presidente Lula ao lado do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva (à direita) e do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto (esquerda) / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu, nesta terça-feira, 13, Wellington César Lima e Silva, atual advogado-geral da Petrobras, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. O convite para Wellington assumir a pasta deixada por Ricardo Lewandowski veio após uma reunião com o petista no Palácio do Planalto na tarde desta terça. Por atuar na Petrobras, Wellington César fica no Rio de Janeiro. Ele foi chamado a Brasília para conversar com o presidente nesta terça e receber o convite para assumir o Ministério. O encontro também contou com a presença do ministro interino Manoel Carlos de Almeida Neto. A nomeação do advogado será publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

Por 11 dias, em março de 2016, Wellington foi o ministro da Justiça de Dilma. À época, Wagner era o homem-forte do governo, tendo ocupado a Casa Civil. Porém, após o STF estabelecer que ele não poderia acumular o cargo no Executivo e a carreira no Ministério Público, Wellington decidiu continuar no MP. Ele também atuou como procurador-geral de Justiça do Estado da Bahia e procurador-geral de Justiça Adjunto para Assuntos Jurídicos. Wellington assume a pasta deixada por Ricardo Lewandowski, que apresentou pedido de demissão ao presidente Lula na última quinta-feira, 8. O ex-ministro comandava a pasta desde fevereiro de 2024, após se aposentar do Supremo Tribunal Federal (STF), e deixou o Ministério alegando razões pessoais e familiares.