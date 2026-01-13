Vou conversar com presidente Lula sobre futuro político quando ele quiser, diz Haddad

Quando indagado diretamente, ele não quis comentar uma data na qual pode deixar o ministério, por causa da eleição. No ano passado, ele já sinalizou que deve sair do comando da pasta até fevereiro. A intenção é ajudar na campanha de reeleição de Lula, e não se candidatar.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (13) que pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o seu futuro político "quando ele quiser." Haddad é visto como um nome competitivo para se candidatar ao governo ou ao Senado por São Paulo.

Em conversa com jornalistas na sede da pasta, em Brasília, Haddad disse que os juros reais têm afetado a dívida pública muito mais do que os resultados primários, mas ressaltou que o governo tem conseguido cumprir as metas fiscais.

Falando sobre o cenário externo, Haddad disse que o Brasil pode ter um papel importante na distensão das relações internacionais. Ele reforçou a posição do País, de dar destaque à estabilidade institucional, autodeterminação dos povos e soberania nacional como pontos fortes.

O ministro desconversou quando indagado sobre a decisão dos Estados Unidos de taxar países que façam negócios com o Irã. "Cada dia é uma novidade, e se eu for comentar aqui tudo que é anunciado...", ele disse.

Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve ser assinado no próximo sábado, 17, ele afirmou que deve ser positivo em um contexto mais amplo, pela integração e diversificação de parcerias na pauta de exportações.