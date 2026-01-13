Vou conversar com presidente Lula sobre futuro político quando ele quiser, diz Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (13) que pretende conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o seu futuro político "quando ele quiser." Haddad é visto como um nome competitivo para se candidatar ao governo ou ao Senado por São Paulo.
Quando indagado diretamente, ele não quis comentar uma data na qual pode deixar o ministério, por causa da eleição. No ano passado, ele já sinalizou que deve sair do comando da pasta até fevereiro. A intenção é ajudar na campanha de reeleição de Lula, e não se candidatar.
Em conversa com jornalistas na sede da pasta, em Brasília, Haddad disse que os juros reais têm afetado a dívida pública muito mais do que os resultados primários, mas ressaltou que o governo tem conseguido cumprir as metas fiscais.
Falando sobre o cenário externo, Haddad disse que o Brasil pode ter um papel importante na distensão das relações internacionais. Ele reforçou a posição do País, de dar destaque à estabilidade institucional, autodeterminação dos povos e soberania nacional como pontos fortes.
O ministro desconversou quando indagado sobre a decisão dos Estados Unidos de taxar países que façam negócios com o Irã. "Cada dia é uma novidade, e se eu for comentar aqui tudo que é anunciado...", ele disse.
Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, que deve ser assinado no próximo sábado, 17, ele afirmou que deve ser positivo em um contexto mais amplo, pela integração e diversificação de parcerias na pauta de exportações.