AO VIVO: Venezuela liberta presos políticos após Trump atacar; Dosimetria: reações ao veto de Lula

AO VIVO: Venezuela liberta presos políticos após Trump atacar; Dosimetria: reações ao veto de LulaA presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, inicia a liberação de presos políticos; Casa Branca considera que as solturas são consequência da influência de Trump no país
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 9, repercute a liberação de diversos presos políticos na Venezuela, que começou a ocorrer nesta quinta-feira, 8. A soltura dos presidiários é uma das primeiras a acontecer após Delcy Rodríguez assumir a presidência interina do país, após Nicolás Maduro ter sido preso e deposto do cargo pelos Estados Unidos.
O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, irmão da presidente, afirmou que o desencadeamento de venezuelanos e estrangeiros tem o objetivo de pacificar o país. Até o momento, apenas cinco pessoas foram liberadas. A Venezuela ainda não informou o número exato de quantas pessoas serão libertadas.
Em um comunicado à AFP, a Casa Branca afirmou, por meio de sua subsecretária de imprensa, Anna Kelly, que esse é um exemplo da influência de Donald Trump no país. “Este é um exemplo de como o presidente está usando ao máximo sua influência para fazer o que é correto para o povo americano e o venezuelano", disse.
Além disso, o programa comenta uma medida aprovada no Senado estadunidense para impedir o presidente Trump de determinar ações militares em solo venezuelano sem a aprovação prévia do parlamento.
Para além da unanimidade de votos do partido Democrata (47), a resolução foi retificada com o apoio de cinco senadores republicanos, totalizando 52 votos a favor e 47 contra.
Os votos dos republicanos foram considerados uma surpresa por Trump. "Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley e Todd Young jamais deveriam ser eleitos para cargos públicos novamente", disse o presidente, citando os nomes dos senadores.
Com informações da AFP e G1
