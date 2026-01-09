Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump elogia Venezuela por libertar presos políticos, em sinal de 'busca da paz'

Autor Agência Estado
O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a Venezuela por estar libertando "um grande número de presos políticos", iniciativa que ele descreveu como "um sinal de busca da paz". "Trata-se de um gesto muito importante e inteligente", disse Trump nesta sexta-feira em postagem na sua rede social, a Truth Social.

Segundo Trump, EUA e Venezuela estão trabalhando bem em conjunto, principalmente no que diz respeito à reconstrução da infraestrutura venezuelana de petróleo e gás. "Em razão dessa cooperação, cancelei a segunda onda de ataques anteriormente prevista, que agora parece não ser necessária", disse o presidente, acrescentando, porém, que navios americanos "permanecerão em posição para fins de segurança e proteção".

Ainda na postagem, Trump afirmou que grandes petrolíferas dos EUA deverão investir ao menos US$ 100 bilhões na Venezuela. O presidente tem uma reunião com representantes do setor marcada para esta sexta.

No último fim de semana, os EUA lançaram ataques contra a Venezuela que culminaram com a destituição do ditador Nicolás Maduro. Levado para Nova York, o líder venezuelano será julgado por narcoterrorismo e outros supostos crimes.

