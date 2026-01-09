Trump elogia Venezuela por libertar presos políticos, em sinal de 'busca da paz'

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou a Venezuela por estar libertando "um grande número de presos políticos", iniciativa que ele descreveu como "um sinal de busca da paz". "Trata-se de um gesto muito importante e inteligente", disse Trump nesta sexta-feira em postagem na sua rede social, a Truth Social.

Segundo Trump, EUA e Venezuela estão trabalhando bem em conjunto, principalmente no que diz respeito à reconstrução da infraestrutura venezuelana de petróleo e gás. "Em razão dessa cooperação, cancelei a segunda onda de ataques anteriormente prevista, que agora parece não ser necessária", disse o presidente, acrescentando, porém, que navios americanos "permanecerão em posição para fins de segurança e proteção".