Trump diz que cancelou novos ataques à Venezuela e que petroleiras investirão US$ 100 bi

Autor AFP
AFP Autor
O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira(9) que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela após a libertação de “um grande número” de presos políticos naquele país. 

“A Venezuela está libertando um grande número de presos políticos como sinal de que está ‘buscando a paz’ (...) por essa cooperação, cancelei a segunda onda de ataques prevista”, escreveu o presidente em sua plataforma Truth. 

Também afirmou que grandes petroleiras investirão “pelo menos 100 bilhões de dólares” (538 bilhões de reais) na Venezuela, e que se reunirá com essas empresas nesta sexta-feira na Casa Branca.

lga/fox/rnr/meb/jc

