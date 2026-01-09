Trump diz que cancelou novos ataques à Venezuela e que petroleiras investirão US$ 100 bi

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira(9) que cancelou uma segunda onda de ataques à Venezuela após a libertação de “um grande número” de presos políticos naquele país.

“A Venezuela está libertando um grande número de presos políticos como sinal de que está ‘buscando a paz’ (...) por essa cooperação, cancelei a segunda onda de ataques prevista”, escreveu o presidente em sua plataforma Truth.