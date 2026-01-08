Lula veta PL da Dosimetria em evento pelo 8 de janeiro

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Cerimônia em Defesa da Democracia, no Palácio do Planalto. Brasília - DF / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Em seguida, o chefe do Executivo assinou o veto integral ao PL da Dosimetria, que pretendia reduzir a pena dos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. O veto foi acompanhado por palmas e brados de "sem anistia!". Após a assinatura, o presidente desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou os manifestantes presentes na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Durante o discurso, Lula também fez alusão ao tarifaço articulado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e disse que a empreitada foi falida. “Os traidores da Pátria, que conspiraram contra o Brasil para causar o caos à economia e o desemprego de milhões de brasileiros. Eles foram derrotados”, disse. “A democracia é a arte do impossível, da competência, da convivência democrática na adversidade”, falou o presidente, rebatendo o que chamou de a “alcunha” da imprensa de uma disputa entre os poderes Executivo e Legislativo. O presidente agradeceu ao Congresso pelo apoio nas pautas governamentais. Lula salientou que mesmo com a maioria dos parlamentares sendo oposição, o Governo conseguiu a aprovação de projetos, como a PEC da Transição.