Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula veta PL da dosimetria: o que acontece agora?
Agência BBC

Lula veta PL da dosimetria: o que acontece agora?

Projeto prevê redução de penas dos condenados por atos do 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Autor BBC - Brasil
Autor
BBC - Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lula em evento que marca aniversário do 8 de janeiro
Getty Images
Presidente Lula vetou PL que reduz penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente nesta quinta-feira (8/1) o PL da dosimetria, aprovado em dezembro pelo Congresso.

O projeto reduz a pena de condenados por crimes relacionados aos atos de 8 de Janeiro, como golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de direito, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O PL da Dosimetria faz com que as penas por dois crimes — golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito — não sejam mais somadas. Passa a prevalecer apenas a pena maior, para tentativa de golpe de Estado, de 4 a 12 anos.

O presidente já havia anunciado em dezembro que vetaria a proposta.

"Com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei", afirmou o presidente durante um café da manhã com jornalistas.

A assinatura do veto se deu durante cerimônia organizada pelo governo para marcar os três anos do 8 de Janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes pedindo por uma intervenção federal.

O veto agora segue para análise do Congresso, que pode derrubá-lo.

Esta reportagem está em atualização.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar