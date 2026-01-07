Lula discute com ministros se veta PL da Dosimetria no 8/1

Presidente Lula discutirá com ministros a possibilidade de vetar o PL da Dosimetria em evento que recorda o 8 de janeiro / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula (PT) irá se reunir com o secretário-geral da República, Guilherme Boulos, e com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, nesta quarta-feira, 7, para discutir a possibilidade de vetar o PL da Dosimetria na cerimônia que relembra os atos golpistas do 8 de janeiro, marcada para iniciar às 10h desta quinta-feira. A reunião com os ministros está prevista para às 15h. Segundo o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, o presidente irá discutir no encontro se vetará o PL na cerimônia de amanhã, 8. Além disso, eles também devem comentar a participação dos movimentos sociais, que está sendo articulada por Boulos, e como o evento prosseguirá.

Lula já demonstrou interesse em usar a cerimônia no dia 8 de janeiro para vetar o PL da Dosimetria, que pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O projeto pode reduzir significativamente a pena de Bolsonaro, com o período podendo chegar a pouco mais de dois anos, segundo o relator. Alcolumbre e Motta não irão ao evento Os presidentes das casas legislativas confirmaram ausência na cerimônia planejada pelo Executivo, que pretende relembrar os ataques golpistas ocorridos em janeiro de 2023 e celebrar a democracia. Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, informou que não comparecerá ao evento por compromissos pessoais, segundo a CNN. Além dele, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, está de recesso parlamentar e cumpre agenda no Amapá. Vetar o PL no dia 8 de janeiro pode gerar um novo desconforto entre Executivo e Legislativo, visto que o texto foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, em meio a tensões. O texto volta ao Congresso se for vetado por Lula e o Legislativo poderá decidir se derruba, ou não, a decisão do presidente.