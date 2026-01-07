Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AO VIVO: Venezuela enviará até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA

O presidente Donald Trump anunciou nesta terça-feira, 6, que as autoridades interinas da Venezuela entregarão de barris de petróleo "de alta qualidade" aos Estados Unidos
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 7, repercute o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trumpde que cerca de 30 e 50 milhões barris de petróleo venezuelano devem ser enviados aos EUA. A informação divulgada nesta terça-feira, 6, afirma que o petróleo será vendido a preço de mercado e que os recusos devem beneficiar ambos os países. 

A Venezuela possui cerca de 303 bilhões de barris de petróleo em reserva, considerada a maior reserva comprovada do mundo, apesar de estar em declínio de produção desde o início dos anos 2000.

"Este petróleo será vendido a seu preço de mercado, e esse dinheiro será controlado por mim, como Presidente dos Estados Unidos da América, para garantir que seja usado para beneficiar o povo da Venezuela e dos Estados Unidos!", Trump afirmou em publicação da rede social Truth Social.

Segundo Trump, a indústria indústria petrolífera dos EUA estaria "em pleno funcionamento" na Venezuela dentro de 18 meses. E acrescentou que o país sul-americano dve receber "enormes invetimentos". 

Maduro foi detido pelos EUA no sábado, 3, e levado aos EUA para responder por acusações de tráfico de drogas e porte de armas.

*com informações da BBC News Brasil

 

