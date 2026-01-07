AO VIVO: Venezuela enviará até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA

Trump informa que 50 milhões de barris de petróleo venezuelano devem ser enviados aos EUA / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 7, repercute o anúncio do presidente norte-americano, Donald Trumpde que cerca de 30 e 50 milhões barris de petróleo venezuelano devem ser enviados aos EUA. A informação divulgada nesta terça-feira, 6, afirma que o petróleo será vendido a preço de mercado e que os recusos devem beneficiar ambos os países. A Venezuela possui cerca de 303 bilhões de barris de petróleo em reserva, considerada a maior reserva comprovada do mundo, apesar de estar em declínio de produção desde o início dos anos 2000.

Assista

Acompanhe O programa O POVO News ocorre de segunda à sexta-feira, em duas edições. A programação aborda as principais notícias do dia, comentadas e analisadas por especialistas. Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas