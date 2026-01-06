Os apoiadores de Maduro que foram às ruas contra sua captura pelos EUA: 'Nosso presidente foi traído'

BBC 'Trump, está com você: entregue o nosso presidente, Nicolás Maduro', diz, efusiva, Gelen Correa, uma chavista "Uma coisa é chamar o diabo e outra é vê-lo chegar. Quando vimos aquelas explosões e tudo aquilo, uau! Foi algo muito surpreendente", diz uma mulher que pede para não ser identificada. Caracas ainda vive uma enorme comoção após a operação militar dos Estados Unidos que levou à captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e à sua transferência para Nova York, onde será julgado por acusações de narcotráfico, entre outras.

A mulher conversa com a reportagem da BBC News Mundo (serviço de ntícias em espanhol da BBC) enquanto homens vestidos inteiramente de preto e portando armas longas circulam pelo local. Eles vão e vêm. Essa é a cena no centro de Caracas, onde, no domingo (4/1), houve uma "marcha pela libertação" de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, que foi detida na mesma operação. Não havia uma multidão. Foi uma concentração pequena. "O povo indignado exige seus direitos", entoa um grupo.

Estavam presentes os chamados coletivos, grupos paramilitares pró-governo. Também participavam trabalhadores de instituições públicas. O clima era de raiva, dor e muitas perguntas sem resposta.

'Me sinto humilhada' BBC 'Penso que nosso presidente foi traído de alguma forma', disse Rosa Contreras durante a manifestação "Honestamente, sinto-me humilhada, humilhada porque me pareceu muito fácil a forma como levaram o nosso presidente (...). Penso que nosso presidente foi traído de alguma forma", diz Rosa Contreras, de 57 anos, que participou da manifestação. Ela é líder social em Antímano, um bairro no oeste de Caracas. A chamada "Operação Resolução Absoluta", com a qual os Estados Unidos detiveram Maduro e Flores na Venezuela, envolveu o deslocamento de 150 aeronaves que partiram de terra e do mar. O presidente e sua esposa foram capturados pela Força Delta do Exército dos Estados Unidos, a principal unidade antiterrorismo do país, e levados para um navio em águas do mar do Caribe. De lá, foram transferidos para Nova York.

BBC Na segunda-feira (5/1), Maduro compareceu a um tribunal em Nova York para enfrentar acusações de narcotráfico e narcoterrorismo. Ele afirmou ser um "prisioneiro de guerra" e declarou-se inocente. "Ainda sou o presidente", assegurou. Para Contreras, a imagem de Maduro acenando ao chegar aos Estados Unidos transmite uma mensagem clara às fileiras chavistas e a tranquiliza: "Pudemos ver a atitude do presidente, ele estava firme, firme em meio a esse processo, que é um processo muito delicado."