Ex-vice de Sobral na ACFor e Ivo perto do PSDB agitam bastidores

Christiane Coelho e Ivo Gomes quando comandavam a cidade de Sobral / Crédito: Reprodução/Instagram @christiannecoelho_

No último dia 11 de novembro, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) indicou a ex-vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho (PT), para o cargo de conselheira no Conselho Diretor da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor). Dias depois, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), recebeu convite público para se filiar ao PSDB, sigla comandada no Ceará pelo irmão dele, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. O rompimento político pretérito entre Ivo e Christianne levanta especulações sobre uma possível conexão entre os dois movimentos.