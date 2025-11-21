Ex-vice de Sobral na ACFor e Ivo perto do PSDB agitam bastidores

Indicação de ex-vice-prefeita à ACFor e investida do PSDB por Ivo agitam bastidores políticosRompidos desde o fim da gestão em Sobral, Ivo recebeu convite para se filiar ao partido tucano dias após indicação de Christiane Coelho a órgão na gestão Evandro (PT)
No último dia 11 de novembro, o prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) indicou a ex-vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho (PT), para o cargo de conselheira no Conselho Diretor da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor).
Dias depois, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), recebeu convite público para se filiar ao PSDB, sigla comandada no Ceará pelo irmão dele, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. O rompimento político pretérito entre Ivo e Christianne levanta especulações sobre uma possível conexão entre os dois movimentos.
A indicação de Evandro
Leitão afirmou que Coelho "preenche todos os requisitos legais para a função", citando reputação ilibada, idoneidade moral e conhecimento jurídico, econômico, administrativo ou técnico na área de atuação da autarquia. A indicação tramita em regime de urgência na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e precisa ser aprovada pelos vereadores.
Entre as funções do cargo estão a fiscalização e a regulação de serviços públicos delegados, a definição de diretrizes para a autarquia e a deliberação sobre questões regulatórias de relevância.
Christianne é graduada em Estudos Sociais e Enfermagem, com pós-graduação em Saúde Pública, Saúde da Família e Ciências para a Saúde. Pela lei, o mandato é de quatro anos, permitida uma única recondução consecutiva por ato exclusivo do prefeito. Caso a indicação seja aprovada, a remuneração atual é de cerca de R$ 12 mil.
Contexto político
A indicação de Evandro ocorreu poucos dias antes de uma ofensiva do PSDB para atrair Ivo Gomes. Ozires Pontes, que recentemente passou para Ciro a presidência estadual tucana, confirmou ao jornal O POVO a intenção de filiar Ivo na sigla. O convite representa uma tentativa de reaproximação familiar, visando uma possível candidatura de Ciro ao Governo do Estado.
Considerando que Ivo e Christianne Coelho romperam relações ainda ao final da gestão, em 2024, a aproximação do ex-prefeito com o PSDB logo após a nomeação de sua adversária política pode não ser mera coincidência.