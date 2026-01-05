Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro usa conjunto Nike ao ser preso e peça viraliza

Maduro usa conjunto Nike ao ser preso e peça por cerca de R$ 2 mil viraliza

Detalhe da vestimenta do venezuelano chamou atenção nas redes sociais e impactou no interesse pelo conjunto na loja da Nike
Autor Mariana Fernandes
Além das implicações políticas, a captura de Nicolás Maduro em ataque nos Estados Unidos na Venezuela, nesse sábado, 3, virou assunto das redes sociais.

O detalhe do presidente venezuelano usando um conjunto da Nike chamou atenção, gerando comentários e comparações, causando até um aumento nas buscas pelo item na loja.

Veja qual o conjunto usado por Maduro e quanto custa no Brasil.

Maduro: conjunto Nike Tech Fleece custa por cerca de R$ 2 mil

O presidente Nicolás Maduro vestia um conjunto da linha “Nike Tech Fleece” quando foi fotografado a bordo do porta-aviões USS Henry Ford. O conjunto custa cerca de 227 dólares, em promoção da marca americana (cerca de R$ 1,2 mil).

No Brasil, a jaqueta pode ser encontrada por cerca R$ 1 mil e a calça custa por volta de R$ 700.

Roupa de Nicolás Maduro impacta buscas do Google

Os comentários fizeram circular links, preços e imagens do conjunto utilizado por Maduro. O termo “Nike Tech” alcançou o patamar máximo de buscas no Google Trends - ferramenta que mensura o quanto um tempo foi pesquisado em um período de tempo.

Antes da imagem compartilhada por Donald Trump, o índice de popularidade no Trends era 13, o que indica consumidores procurando por algo para comprar, e chegou a 100 na noite do último sábado, 3. Um crescimento de 600%.

Não há uma confirmação se Maduro estava usando o modelo antes de ser capturado ou a roupa foi fornecida por militares americanos.

Usuários fazem comentários irônicos sobre roupa de Maduro

Os comentários sobre o casaco também viraram piada na página do casaco da Nike. Em tons irônicos, usuários escreveram suas “impressões” sobre a roupa usando a situação de Nicolás Maduro.

“Perfeito para voos não-anunciados”; “Ótimo, serve perfeitamente para viagens de helicóptero”, afirmam os comentários.

— Maxwell Meyer (@mualphaxi) January 3, 2026

