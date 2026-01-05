Maduro preso nos EUA: quais os próximos passos após venezuelano se apresentar à Justiça?

Após se apresentar ao Tribunal Federal do Distrito Sul de Manhattan nesta segunda-feira, 5, e se declarar inocente das acusações de ligação com o narcotráfico, o ditador Nicolás Maduro passará por uma nova audiência na Justiça no dia 17 de março. Até lá, o venezuelano e sua esposa, Cilia Flores, também ré no mesmo processo, deverão permanecer presos nos Estados Unidos por tempo indeterminado. As defesas do casal afirmam que a captura dos dois, no último sábado, 3, em Caracas, foi ilegal.

Eles foram indiciados no Distrito Sul de Nova York e respondem pelos crimes de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, além de conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos. Ainda conforme a acusação, Maduro teria chefiado, por mais de 20 anos, uma organização criminosa estatal que utilizou estruturas do governo venezuelano para facilitar o envio de milhares de toneladas de cocaína aos EUA, em parceria com grupos classificados como terroristas e cartéis internacionais de drogas. A acusação formal ocorreu após uma campanha de meses do governo Trump para derrubar Maduro do poder. Mas pode levar mais de um ano até que ele e sua esposa sejam julgados, de acordo com o jornal The New York Times. O advogado de Maduro, Barry Pollack, disse ao juiz Alvin K. Hellerstein, que conduzirá o processo, que havia dúvidas sobre a legalidade do "sequestro militar" de seu cliente. E embora não tenha solicitado a libertação do presidente neste momento, a defesa reservou o direito de apresentar um pedido de fiança mais adiante.

Em relação ao caso de Cilia Flores, o advogado dela, Mark Donnelly, informou que a esposa de Maduro, atualmente com 69 anos, enfrenta "questões de saúde que exigirão atenção", incluindo a possibilidade de fratura ou hematomas severos nas costelas. Por esse motivo, o defensor solicitou que ela seja submetida a exames de raio-x e a uma avaliação médica completa, visto que ela poderá precisar de acompanhamento médico enquanto estiver detida. Ao fim da sessão, foi registrado que tanto Maduro quanto Flores concordaram em permanecer detidos por ora, com a possibilidade de que pedidos de liberdade sejam analisados em momento posterior.