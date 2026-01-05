Filho de Maduro declara 'apoio incondicional' à presidente interina da Venezuela

Getty Images Nicolás Maduro Guerra, deputado na Venezuela, discursou na Assembleia Nacional do país a favor de Delcy Rodriguez Nicolás Maduro Guerra, filho do líder venezuelano Nicolás Maduro, manifestou "apoio incondicional" à presidente interina, Delcy Rodríguez — contrariando rumores de uma possível traição por parte de Rodriguez contra seu pai, detido em um ataque dos Estados Unidos no último sábado (3/1). Delcy Rodriguez é aliada de Nicolás Maduro e atuava desde 2018 como vice-presidente da Venezuela. Ela tomou posse nesta segunda-feira como presidente interina do país, em uma cerimônia realizada no Parlamento.

O filho de Maduro, que é deputado, discursou nesta segunda-feira (5/1) na Assembleia Nacional da Venezuela. "Eles podem ter sequestrado Nicolás e Cilia [esposa de Nicolás Maduro pai], mas eles não sequestraram a consciência de um povo que decidiu ser livre. Para você, Delcy, meu apoio incondicional para essa dura tarefa que está diante de você. Conte comigo. Conte com a minha família. Você pode contar com a nossa força para dar os passos corretos à frente dessa responsabilidade que hoje cai sobre você", declarou Maduro Guerra. "Estou convencido de que com união e mais união, nós vamos vencer. Estamos firmes, em unidade absoluta, para alcançar os objetivos da paz na Venezuela, para fazer o país avançar e para que Nicolás retorne — e eu peço que ele retorne", acrescentou. Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram detidos no último sábado durante um ataque surpresa dos Estados Unidos a Caracas.

A detenção deles foi anunciada nas redes sociais pelo presidente americano Donald Trump. O casal foi levado para Nova York, onde deve ficar preso enquanto responde pelas acusações de tráfico de drogas e outros crimes. Durante seu discurso, o filho de Maduro classificou a detenção do pai como um "sequestro", criticou a ação dos EUA e disse que "nenhum país está seguro".