PSDB repudia invasão da Venezuela, mas critica governo Maduro

Diferentemente do posicionamento de boa parte da direita brasileira, que comemorou ação do governo Trump, tucanos mostram-se preocupados com soberania de país vizinho
Por meio de uma nota assinada pelo presidente nacional do partido, o deputado federal Aécio Neves, o PSDB repudiou a invasão dos Estados Unidos à Venezuela.

“A violação da soberania de um país e o uso da força como instrumento político são inaceitáveis e não podem ser legitimados sob nenhuma circunstância. O respeito à autodeterminação dos povos é um valor essencial para todas as nações que defendem a democracia, a paz e o direito internacional”, disse o partido.

Os tucanos, no entanto, destacam que o posicionamento não implica qualquer apoio ou complacência com o regime autoritário de Nicolás Maduro”.

“A Venezuela vive há anos sob uma ditadura que suprimiu liberdades, destruiu instituições, empobreceu sua população e provocou uma grave crise humanitária que forçou milhões de venezuelanos a deixarem o país”, segue a nota.

Críticas ao governo brasileiro

Na sequência do texto, o PSDB afirma que a “deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT”.

“Em nome de alinhamentos ideológicos, essas gestões fecharam os olhos para os abusos do regime e abandonaram o compromisso com a democracia na região. O PSDB reitera seu apoio às forças democráticas venezuelanas e defende uma saída pacífica, negociada e legítima para a crise, conduzida pelos próprios venezuelanos”, diz.

Por fim, a manifestação tucana alerta para o que chama de “necessidade de vigilância da comunidade internacional para que os interesses estratégicos e as riquezas do país pertençam, soberanamente, ao seu povo e não sejam explorados por regimes autoritários ou interesses externos. Democracia, soberania e liberdade são princípios inegociáveis”, conclui.

Confira na íntegra a nota do PSDB sobre a invasão dos EUA à Venezuela:

