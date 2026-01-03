PSDB repudia invasão da Venezuela, mas critica governo Maduro e PTDiferentemente do posicionamento de boa parte da direita brasileira, que comemorou ação do governo Trump, tucanos mostram-se preocupados com soberania de país vizinho
Por meio de uma nota assinada pelo presidente nacional do partido, o deputado federal Aécio Neves, o PSDB repudiou a invasão dos Estados Unidos à Venezuela.
“A violação da soberania de um país e o uso da força como instrumento político são inaceitáveis e não podem ser legitimados sob nenhuma circunstância. O respeito à autodeterminação dos povos é um valor essencial para todas as nações que defendem a democracia, a paz e o direito internacional”, disse o partido.
Os tucanos, no entanto, destacam que o posicionamento não implica qualquer apoio ou complacência com o regime autoritário de Nicolás Maduro”.
“A Venezuela vive há anos sob uma ditadura que suprimiu liberdades, destruiu instituições, empobreceu sua população e provocou uma grave crise humanitária que forçou milhões de venezuelanos a deixarem o país”, segue a nota.
Críticas ao governo brasileiro
Na sequência do texto, o PSDB afirma que a “deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT”.
“Em nome de alinhamentos ideológicos, essas gestões fecharam os olhos para os abusos do regime e abandonaram o compromisso com a democracia na região. O PSDB reitera seu apoio às forças democráticas venezuelanas e defende uma saída pacífica, negociada e legítima para a crise, conduzida pelos próprios venezuelanos”, diz.
Por fim, a manifestação tucana alerta para o que chama de “necessidade de vigilância da comunidade internacional para que os interesses estratégicos e as riquezas do país pertençam, soberanamente, ao seu povo e não sejam explorados por regimes autoritários ou interesses externos. Democracia, soberania e liberdade são princípios inegociáveis”, conclui.
Confira na íntegra a nota do PSDB sobre a invasão dos EUA à Venezuela:
O PSDB repudia a invasão norte-americana à Venezuela. A violação da soberania de um país e o uso da força como instrumento político são inaceitáveis e não podem ser legitimados sob nenhuma circunstância. O respeito à autodeterminação dos povos é um valor essencial para todas as nações que defendem a democracia, a paz e o direito internacional.
Essa posição não implica, em hipótese alguma, qualquer apoio ou complacência com o regime autoritário de Nicolás Maduro. A Venezuela vive há anos sob uma ditadura que suprimiu liberdades, destruiu instituições, empobreceu sua população e provocou uma grave crise humanitária que forçou milhões de venezuelanos a deixarem o país.
É preciso também registrar que a deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT. Em nome de alinhamentos ideológicos, essas gestões fecharam os olhos para os abusos do regime e abandonaram o compromisso com a democracia na região.
O PSDB reitera seu apoio às forças democráticas venezuelanas e defende uma saída pacífica, negociada e legítima para a crise, conduzida pelos próprios venezuelanos.
Ao mesmo tempo, alerta para a necessidade de vigilância da comunidade internacional para que os interesses estratégicos e as riquezas do país pertençam, soberanamente, ao seu povo e não sejam explorados por regimes autoritários ou interesses externos.
Democracia, soberania e liberdade são princípios inegociáveis.
Aécio Neves
Presidente Nacional do PSDB