The Economist: Lula não deveria disputar novo mandato pela idade

Presidente Lula (PT) completou 80 anos em 2025 / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um editorial publicado pela revista britânica The Economist, na última terça-feira, 30, afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deveria disputar um novo mandato em 2026 devido à idade. Segundo a publicação, candidatos com mais de 80 anos representam "riscos elevados" para a estabilidade política e institucional, mesmo quando são experientes e populares. Lula é comparado a Joe Biden, o ex-presidente norte-americano que desistiu de concorrer à reeleição devido a limitações impostas pela idade. Segundo a publicação, o presidente brasileiro tem 80 anos e, caso seja reeleito, concluiria um eventual quarto mandato aos 85. "Lula é apenas um ano mais novo do que Joe Biden era no mesmo período do ciclo eleitoral de 2024 nos Estados Unidos, e isso terminou de forma desastrosa", lembra o texto, que também afirma que o carisma do brasileiro "não é escudo contra o declínio cognitivo".