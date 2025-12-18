Atlas: Rafael Fonteles, do Piauí, é o 2º governador mais aprovado

Rafael Fonteles (PT) foi eleito governador do Piauí no primeiro turno das eleições de 2022 / Crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ficou em 2º lugar no Ranking dos Governadores Brasileiros de 2025. A pesquisa do instituto Atlas/Intel, divulgada na quarta-feira, 17, avalia o desempenho dos 27 chefes de Executivo das unidades federativas. Entre os gestores do Nordeste, Fonteles ocupa o 1º lugar. Raquel Lyra (PE) foi a última colocada na Região. Conforme o levantamento, realizado por meio de recrutamento digital aleatório entre os dias 6 de outubro e 5 de dezembro, o petista registra 69% de aprovação, ante 22% de desaprovação, enquanto 10% não souberam responder. No ranking nacional ele está atrás apenas do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Ao todo, foram ouvidas 200.980 pessoas, sendo 1.204 no Piauí. A margem de erro da pesquisa varia de um a quatro pontos percentuais, conforme o Estado, com nível de confiança de 95%. Aprovação dos governadores ​ Avaliação de governo Na avaliação de governo, Rafael Fonteles também ocupa a 2ª posição no ranking nacional dos gestores. Para 53% dos entrevistados, a gestão dele é considerada ótima ou boa; 29% avaliam como regular, enquanto 16% classificam como ruim ou péssima. Outros 2% não souberam responder.

​ Índice de desempenho de governo por área O estudo também apresenta um Índice de Desempenho do Governo (IDG), métrica que mensura a percepção da população sobre a atuação dos governos estaduais em áreas como segurança, saúde, educação, infraestrutura e gestão. O IDG vai de 0 a 100 e quanto maior a pontuação, melhor o desempenho.

Segundo o Atlas, o resultado é um "índice padronizado", calculado individualmente por área de governo e, posteriormente, agregado em um IDG Geral, que reflete o desempenho médio do governo estadual a partir do conjunto avaliado. Educação é a área em que o índice de desempenho do governo de Fonteles pontua mais, com 58%. O pior é em transporte público, com 37%. Separadamente, o melhor desempenho do governador do Piauí também é registrado na área de educação; ele aparece na 2ª colocação entre todos os 27 gestores. Nesse item, 60% dos entrevistados avaliam o desempenho como bom ou ótimo, 9% como regular e 30% como ruim ou péssimo.

Em seguida, Fonteles ocupa a 10ª posição no quesito infraestrutura. Nesse aspecto, 46% consideram a atuação boa ou ótima, 10% regular e 44% ruim ou péssima. Na maior parte das áreas, o petista figura na 13ª colocação. Em segurança pública, 31% dos entrevistados classificam-na como ótima ou boa, 33% como regular e 36% como ruim ou péssima. Em saúde, os percentuais são de 31% de avaliação boa ou ótima, 39% regular e 47% ruim ou péssima. Já em transparência e combate à corrupção, 33% consideram o desempenho bom ou ótimo, 32% regular e 36% ruim ou péssimo.