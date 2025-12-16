PL da Dosimetria será pauta na CCJ; veja posição de cearenses

￼AUGUSTA Brito (PT), Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) / Crédito: Jefferson Rudy, Carlos Moura e Waldemir Barreto, todos da Agência Senado

O projeto de lei da Dosimetria (PL nº 2.162/2023), que altera regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal e pode resultar na redução de penas para condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 bem como do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), será analisado na próxima quarta-feira, 17, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto será o único item da pauta da comissão e tem relatoria do senador Esperidião Amin (PP-SC). Do Ceará, os três senadores integram a CCJ: Augusta Brito (PT), Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) são membros titulares.

O relator na CCJ já sinalizou a intenção de ajustar o texto para restringir o alcance da nova regra e explicitar quais crimes ficariam fora da redução de pena, antes de o projeto seguir para o plenário. Diante disso, se o Senado decidir pela aprovação, Augusta defende correção da redação para evitar "interpretações amplas". “Da forma como o texto foi aprovado pelos deputados, existem brechas que podem beneficiar condenados por crimes graves completamente alheios aos atos de 8 de janeiro, inclusive crimes contra a dignidade sexual, corrupção e crimes ambientais”.

Como procuradora especial da Mulher do Senado, Augusta externou "preocupação ainda maior com o risco de que criminosos que cometeram violência contra mulheres possam ser indevidamente alcançados" por uma redução de pena. "O debate sobre dosimetria é legítimo, mas ele não pode servir de atalho para a impunidade. Reduções de pena, sem critérios claros, acabam beneficiando quem planejou, financiou ou estimulou esses atos", acrescentou. A petista também se declarou contrária "a qualquer forma de anistia, explícita ou disfarçada" aos responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. "Não podemos relativizar ataques à democracia e às instituições da República”, argumentou.

Na direção oposta, o senador Eduardo Girão, que se apresenta como independente e costuma votar de forma alinhada à oposição ao governo Lula (PT), defendeu a aprovação do projeto como um primeiro passo para o que chama de "correção de injustiças" contra os condenados pelos atos antidemocráticos. “O mínimo para se corrigir essa injustiça é o Congresso Nacional deliberar sobre isso antes do Natal, porque aqui envolve compaixão e realmente um sentimento de humanidade", disse. “Nós estamos tratando de vidas de pessoas. Uma coisa que transcende esquerda, direita, contra governo, a favor do governo”. Na avaliação dele, há desproporcionalidade nas penas aplicadas pelo Judiciário. “Até porque essas pessoas não tiveram direito à ampla defesa, ao contraditório, nem a dupla jurisdição elas tiveram. Foi tudo dentro do Supremo Tribunal Federal (STF)”, criticou o senador.