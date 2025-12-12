Senadores e governo Lula querem tapar brechas no PL da Dosimetria que beneficiariam criminosos

O Senado Federal e o governo Lula trabalham numa forma de tapar as brechas no projeto de lei (PL) da Dosimetria, aprovado na Câmara para reduzir penas de bolsonaristas envolvidos na trama golpista, que podem beneficiar outros criminosos pelo País como revelou o Estadão. A proposta, aprovada por 291 votos a favor e 148 contra, revisa a forma como o Supremo Tribunal Federal (STF) calcula as penas dos réus do 8 de Janeiro. O texto promove quatro mudanças centrais:

proíbe a soma das penas para crimes do Estado Democrático de Direito praticados no mesmo contexto; reduz em até dois terços a pena de quem atuou em "contexto de multidão", desde que sem liderança ou financiamento; acelera a progressão ao restabelecer a regra geral de 1/6 (16,6%) da pena; e autoriza o abatimento de dias por estudo ou trabalho mesmo quando o condenado cumpre pena em casa.

Além de reduzir as penas e o tempo de prisão em regime fechado para alguns crimes, o PL da Dosimetria vai na contramão do PL Antifacção aprovado no Senado. De relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a proposta endurece penas e dificulta a progressão de regime. O relator do PL da Dosimetria no Senado, Esperidião Amin (PP-SC), que está trabalhando com Vieira e o senador Sergio Moro (União-PR) "para preservar o desejado e afastar o indesejável", mas não quis dar detalhes de como pretende solucionar o problema. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, está responsável pela articulação pelo lado do governo Lula. Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) mapeou os crimes que podem ter a punição abrandada se a nova legislação for aprovada.

Ao Estadão, Vieira chama o PL da Dosimetria de "casuísta" e diz que trabalha junto de sua equipe e da consultoria do Senado para chegar numa solução técnica. O formato ainda não foi fechado, mas o senador dá pistas sobre como vai resolver o problema. No começo do ano, ele apresentou um projeto para mudar a forma de aplicação das penas dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito, em que ele lançou mão de uma solução técnica diferente daquela usada no PL relatado por Paulinho da Força (Solidariedade-SP). "Enquanto eu adotei a consunção (princípio no direito penal que resolve conflitos de normas, em que um crime mais grave absorve um crime menos grave), eles adotaram a solução do concurso formal. Estamos trabalhando quais são as possibilidades técnicas mais interessantes para tapar esses buracos", declara.

Vieira diz que a redução no tempo de cumprimento de pena em regime fechado (de 25% para 16,6%) prevê um "desvio interpretativo" que pode beneficiar criminosos diversos, para além do público-alvo do PL. "Quando eu obrigo aquela interpretação de concurso formal, eu abro a possibilidade de que se aplique a mesma regra para outros crimes. Tem vários juristas alertando para esse risco", diz ele. PL da Dosimetria contrata golpe de 2027